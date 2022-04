Derusyfikacja musztardy, bojkot Leroy Merlin. Trwa wymazywanie Rosji

Iwan najpierw uciekł przed reżimem Putina z Moskwy do Kijowa. Potem znów musiał uciekać, tyle że z Kijowa do Warszawy. Nie przed więzieniem, ale przed rosyjskimi bombami. – Straciłem swój kraj, kontakt z rodziną, która jest w niebezpieczeństwie. Boję się, że moi przyjaciele zostaną oskarżeni o rzeczy, których nie zrobili. Czuje się ofiarą reżimu Władimira Putina – mówi 23-letni Rosjanin.

„Jedzenie to najstarsze narzędzie w dyplomacji” – mawiała Hillary Clinton. Zdanie jak najbardziej prawdziwe. I dotyczy całej polityki. Kuchnia, jedzenie, wspólne posiłki to potężna broń polityczna. Sięgający w Rzeszowie po pizzę Biden tylko o tym przypomniał.

Postarajmy się zrozumieć sytuację rodziców zmuszonych do ucieczki przed wojną. Mają prawo być zagubieni. Żyją w traumie, walczą o przeżycie. Dlatego mają zmniejszoną uwagę i wrażliwość na to, co się dzieje z ich dziećmi – z Aleksandrą Kinard, absolwentką studiów psychiatrycznych na Uniwersytecie Yale, która na co dzień pracuje z dziećmi z traumą, rozmawia Krystyna Romanowska.