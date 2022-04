Królikowski, Linkiewicz, Don Kasjo i wszystkie patologie zamknięte w klatkach MMA. „Miliony na ludziach z marginesu”

Wybory we Francji coraz bardziej przypominają te sprzed pięciu lat. Ale sama Francja dziś jest zupełnie innym krajem. Macron w ostatecznym głosowaniu nie będzie miał tak dużej przewagi jak w 2017 r. To kolejny sygnał, że Francuzi coraz bardziej dojrzewają do zmiany, utrzymanie status quo coraz mniej ich interesuje.

Nie wyobrażają sobie, że mogliby chodzić normalnie do pracy, gdy w Ukrainie giną kobiety i dzieci. Dlatego zostawiają swoich bliskich, pracę i codzienne życie, żeby walczyć. Do Ukrainy mają bilet w jedną stronę. Nie wiedzą, czy wrócą za miesiąc, dwa czy za rok. Białoruscy ochotnicy chcą się bić nie tylko za Ukrainę. Bo wiedzą, że bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Białorusi.

Śmiertelnie dźgnęła nożem swego kochanka. Adwokaci tłumaczą to syndromem Otella; brzmi lepiej, niż brak hamulców w wyniku uzależnienia od alkoholu. Sąd szuka prawdy. Jednak nic nie wskazuje na to, że 25-letnia dziś Karolina D. uniknie wysokiej kary. Przestępstwo, które popełniła zagrożone jest nawet dożywociem.

Od jakiegoś roku Robert robi dużo skeczy o seksie, takich, że żona nie chce. Zaznaczam, że to nie jest o nas – mówi Monika Sobień-Górska, dziennikarka i pisarka, prywatnie żona Roberta Górskiego. On sam wyznaje: Czasem jestem pantoflarzem, ale sprawia mi to przyjemność. Co jeszcze mówią o związku i najnowszej książce Moniki, w której dziennikarka prześwietla życie polskich miliarderów?