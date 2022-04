Przeżył zamach na „Charlie Hebdo”, przeszedł 17 operacji szczęki i twarzy. Wstrząsająca książka 6 minut czytania Ta opowieść o wielkim dramacie francuskiego dziennikarza może nie rozwesela nadmiernie, ale podnosi na duchu, daje wiarę w siłę i możliwości ludzkiej determinacji. Bohater najpierw trafia do piekła na ziemi, a potem powoli wraca do życia, prawie normalnego. A potem za to, jak to opisał, otrzymał dwie bardzo ważne francuskie nagrody literackie: Femina i Renaudot. Leszek Bugajski

Ostatnia misja Bruce'a Willisa. „To jak rozmowa z osobą mówiącą w innym języku” 11 minut czytania – Taki człowiek czuje, że się oddala od bliskich i od świata. Może narastać w nim poczucie izolacji i niezrozumienia. Komunikujemy się przecież głównie za pomocą mowy. Wyobraźmy sobie w pełni sprawną osobę, która nie jest w stanie przekazać swoich odczuć, emocji, próśb... – o chorobie, przez którą Bruce Willis musiał zakończyć karierę, mówi prof. Jakub Kaźmierski, psychiatra. Krystyna Romanowska

Sebastian Karpiel-Bułecka: „Dopiero po rezurekcji mogłem grać na skrzypcach” 10 minut czytania Staram się jak najczęściej zabierać dzieci w góry, żeby spędzały dzieciństwo tak, jak ja je spędzałem, bo to daje poczucie wolności i fajnie kształtuje osobowość i wrażliwość – wyznaje w rozmowie z „Wprost” Sebastian Karpiel-Bułecka. Pytany o Wielkanoc odpowiada: Święta obchodzimy najlepiej jak potrafimy, staramy się być w kościele, święcić pokarmy, spędzić je jak większość ludzi wierzących. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

Szymon Hołownia: Boję się o moją żonę. Ona i jej koledzy codziennie kładą na szali swoje życie 25 minut czytania – Jasne, że nie chcę, by żona poszła na wojnę, ale nie mogę tego nie zakładać. Gdy ją poznałem, wiedziałem przecież, że jest żołnierzem. Ula jest kapitanem sił powietrznych, dowódcą klucza, ma ludzi pod sobą, ale i nad sobą, otrzymuje rozkaz i leci – mówi w rozmowie z Wprost założyciel i lider Ruchu Polska 2050. – Boję się o moją żonę. Podziwiam ją, jak i wszystkie jej koleżanki i kolegów, bo oni codziennie, nie w przenośni, nie zza mikrofonu, czy zza biurka, ale w polu, kładą na szali dla Polski swoje jedyne życie – dodaje. Eliza Olczyk