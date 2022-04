Ciało ojca rozpoznała na zdjęciu. „Jego pies pilnował zwłok dwa tygodnie, nikogo nie dopuszczał”

Fala uderzeniowa rosyjskiej napaści na Ukrainę szybko dotarła do Afryki. Ceny podstawowych produktów poszły w górę do tego stopnia, że na horyzoncie zaczął majaczyć głód, a w głowach kołaczą wspomnienia arabskiej wiosny. Ale nie ma jednej Afryki. Podczas gdy część krajów drży o kondycję gospodarek i budżetów domowych, inne liczą pieniądze za zwiększoną sprzedaż gazu i trwają w sojuszach z Putinem.

12 minut czytania

Każda chwila, gdy byłam z tymi maleńkimi dziećmi z Ukrainy, była chwilą radości. Ale potem znowu telefon, znowu to samo. Znowu, że przy białoruskiej granicy są ludzie, umierają, potrzebują pomocy. To są dwa różne światy. Jednych witamy z kwiatami, drudzy żywią się tym, co znajdą w lesie – mówi nam Maria Ancipiuk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie.