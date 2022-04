Ostatnia misja Bruce'a Willisa. „To jak rozmowa z osobą mówiącą w innym języku”

Krystyna Romanowska: Rumor Willis, córka Bruce’a Willisa, pod koniec marca napisała na Instagramie: „Nasz ukochany Bruce miał kłopoty zdrowotne, niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. Bruce postanowił zakończyć karierę aktorską, pomimo tego, że wiele ona dla niego znaczyła”. Superbohater ze „Szklanej pułapki”, bożyszcze pokolenia X, zmaga się z chorobą otępienną?

Prof. Jakub Kaźmierski, psychiatra: Zastanawiające jest, że w przekazie medialnym posłużono się bardziej objawem, a nie właściwą chorobą. Myślę, że to nie było przypadkowe. Zwrócono uwagę na to, że Bruce Willis ma problem w komunikowaniu się, w codziennym funkcjonowaniu. Ale tak naprawdę nie wiemy, co leży u podstawy tego problemu. Afazja może mieć różne przyczyny, najczęściej jest to wynik zmian poniedokrwiennych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej udarów. Ale nie tylko, bo są jeszcze inne przyczyny afazji. Bruce Willis ma 67 lat, to wiek, w którym u osób z czynnikami ryzyka mogą się pojawić nieprawidłowości w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Dobra wiadomość jest taka, że afazja jest czasami odwracalna: częściowo lub całkowicie. Zależy to jednak od przyczyny jej powstania.

Kiedy jest odwracalna, a kiedy nie?

Jeśli zmiany naczyniowe nie dokonały się całkowicie – a w dodatku interwencja lekarska była szybka i właściwa – afazja może się cofnąć. Nawet całkowicie. Nawet jeżeli doszło do zmiany niedokrwiennej, czego skutkiem jest afazja, ale pacjent jest systematycznie i od samego początku rehabilitowany – jego obszary mózgowe poboczne mogą przejąć funkcje uszkodzonej części mózgu. Oczywiście nie zadzieje się tak przy rozległym uszkodzeniu mózgu.