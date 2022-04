Papcio Chmiel przebił Putina. 40 tysięcy za okładkę „Tytusa, Romka i A’Tomka” 9 minut czytania Na rysunku rosyjski dyktator, z twarzą ochlapaną krwią, zajada ciastko z kremem w ukraińskich barwach. Rysunek nie znalazł nabywcy mimo niewysokiej ceny. Okładka „Tytusa, Romka i A’Tomka” z roku 1990 poszła za 40 tysięcy złotych. Kupił ją mężczyzna, który wylicytował prawie wszystkie „Tytusy” oraz okładkę „Kajka i Kokosza”. Na jednej aukcji „na komiksy” wydał ponad 100 tysięcy złotych. Przemysław Bociąga

Koniec z fajnymi Rosjanami. „To amoralne sieroty. Pełne lęku, agresji, zagubienia” 10 minut czytania – Bez względu na to jak się zakończy wojna, to przepaść między narodami: rosyjskim i ukraińskim będzie trwała pokolenia – mówi prof. Igor Hałagida, historyk o ukraińskich korzeniach związany z Uniwersytetem Gdańskim. I przypomina słowa rosyjskich psychoanalityków, którzy podczas konferencji w 2015 roku mówili, że "Naród rosyjski, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast, przypomina amoralne sieroty, które nie są zdolne do tworzenia więzi społecznych, nie uznają żadnych wartości, a to skutkuje ogromnym poziomem agresji, zagubienia, depresji, lęku". Krystyna Romanowska

Macron zalegalizuje eutanazję? Legendarny Delon wywołał dyskusję o „śmierci na żądanie” 9 minut czytania Poruszenie wywołały słowa Alaina Delona, który poprosił swojego syna o to, by ten towarzyszył mu w trakcie dokonywania eutanazji. Temat natychmiast uruchomił dyskusję o skracaniu życia. Nie tylko we Francji, właściwie w całej Europie. Czy to znaczy, że „śmierć na żądanie” stanie się kolejną dziedziną, w której promocji Europa stanie się światowym liderem? Agaton Koziński

Przeżył zamach na „Charlie Hebdo”, przeszedł 17 operacji szczęki i twarzy. Wstrząsająca książka 6 minut czytania Ta opowieść o wielkim dramacie francuskiego dziennikarza może nie rozwesela nadmiernie, ale podnosi na duchu, daje wiarę w siłę i możliwości ludzkiej determinacji. Bohater najpierw trafia do piekła na ziemi, a potem powoli wraca do życia, prawie normalnego. A potem za to, jak to opisał, otrzymał dwie bardzo ważne francuskie nagrody literackie: Femina i Renaudot. Leszek Bugajski

Ostatnia misja Bruce'a Willisa. „To jak rozmowa z osobą mówiącą w innym języku” 11 minut czytania – Taki człowiek czuje, że się oddala od bliskich i od świata. Może narastać w nim poczucie izolacji i niezrozumienia. Komunikujemy się przecież głównie za pomocą mowy. Wyobraźmy sobie w pełni sprawną osobę, która nie jest w stanie przekazać swoich odczuć, emocji, próśb... – o chorobie, przez którą Bruce Willis musiał zakończyć karierę, mówi prof. Jakub Kaźmierski, psychiatra. Krystyna Romanowska