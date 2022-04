Bezsilność lekarza. „Wielu zbiórek i wyjazdów na zagraniczne leczenie dzieci można by uniknąć” 9 minut czytania Polscy lekarze oferują najlepsze metody, ale rodzice wybierają zagraniczne, bo nie wierzą w skuteczność rodzimych specjalistów i ich praktyk. Ci załamują ręce i wyznają: Jest nam przykro. A potem dodają: Zdarza się, że zasadność zbiórek na leczenie poza granicami budzi wątpliwości. Ośrodki wskazywane w tych zbiórkach często mają mniejsze doświadczenie w leczeniu takich pacjentów niż te w Polsce. Paulina Socha-Jakubowska

Katarzyna Bonda: Powiedziałam „zaryzykuj w miłości”. Czasami mocne słowa działają na ludzi 12 minut czytania Dwóm z moich koleżanek w końcu uświadomiłam i właściwie dałam prztyczka w nos, żeby zajęły się swoim życiem osobistym. Powiedziałam: „Jest wojna, może być jeszcze większa wojna i co? Będziesz już zawsze taka sama? – wyznaje „Wprost” pisarka Katarzyna Bonda i opowiada też o relacji z dorastającą córką oraz o tym, dlaczego to właśnie teraz staje się pisarką z krwi i kości. Wiktor Krajewski

Ukrainki zapoczątkują rewolucję? „Napakowany komandos odchodzi do lamusa” 14 minut czytania Te, które nie zdecydowały się na uchodźstwo, wolą dołączać do swojego wojska, jeśli jest taką możliwość. Wolą mieć karabin w ręku niż czekać w strachu. Jeśli już ginąć – to walcząc. Ich postawa udowadnia nawet największym przeciwnikom obecności kobiet w wojsku, że „ukobiecanie” armii ma sens – mówi dr Paulina Polko, ekspertka ds. bezpieczeństwa, wykładowczyni w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Krystyna Romanowska

Papcio Chmiel przebił Putina. 40 tysięcy za okładkę „Tytusa, Romka i A’Tomka” 9 minut czytania Na rysunku rosyjski dyktator, z twarzą ochlapaną krwią, zajada ciastko z kremem w ukraińskich barwach. Rysunek nie znalazł nabywcy mimo niewysokiej ceny. Okładka „Tytusa, Romka i A’Tomka” z roku 1990 poszła za 40 tysięcy złotych. Kupił ją mężczyzna, który wylicytował prawie wszystkie „Tytusy” oraz okładkę „Kajka i Kokosza”. Na jednej aukcji „na komiksy” wydał ponad 100 tysięcy złotych. Przemysław Bociąga

Koniec z fajnymi Rosjanami. „To amoralne sieroty. Pełne lęku, agresji, zagubienia” 10 minut czytania – Bez względu na to jak się zakończy wojna, to przepaść między narodami: rosyjskim i ukraińskim będzie trwała pokolenia – mówi prof. Igor Hałagida, historyk o ukraińskich korzeniach związany z Uniwersytetem Gdańskim. I przypomina słowa rosyjskich psychoanalityków, którzy podczas konferencji w 2015 roku mówili, że "Naród rosyjski, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast, przypomina amoralne sieroty, które nie są zdolne do tworzenia więzi społecznych, nie uznają żadnych wartości, a to skutkuje ogromnym poziomem agresji, zagubienia, depresji, lęku". Krystyna Romanowska

Macron zalegalizuje eutanazję? Legendarny Delon wywołał dyskusję o „śmierci na żądanie” 9 minut czytania Poruszenie wywołały słowa Alaina Delona, który poprosił swojego syna o to, by ten towarzyszył mu w trakcie dokonywania eutanazji. Temat natychmiast uruchomił dyskusję o skracaniu życia. Nie tylko we Francji, właściwie w całej Europie. Czy to znaczy, że „śmierć na żądanie” stanie się kolejną dziedziną, w której promocji Europa stanie się światowym liderem? Agaton Koziński

Przeżył zamach na „Charlie Hebdo”, przeszedł 17 operacji szczęki i twarzy. Wstrząsająca książka 6 minut czytania Ta opowieść o wielkim dramacie francuskiego dziennikarza może nie rozwesela nadmiernie, ale podnosi na duchu, daje wiarę w siłę i możliwości ludzkiej determinacji. Bohater najpierw trafia do piekła na ziemi, a potem powoli wraca do życia, prawie normalnego. A potem za to, jak to opisał, otrzymał dwie bardzo ważne francuskie nagrody literackie: Femina i Renaudot. Leszek Bugajski

Ostatnia misja Bruce'a Willisa. „To jak rozmowa z osobą mówiącą w innym języku” 11 minut czytania – Taki człowiek czuje, że się oddala od bliskich i od świata. Może narastać w nim poczucie izolacji i niezrozumienia. Komunikujemy się przecież głównie za pomocą mowy. Wyobraźmy sobie w pełni sprawną osobę, która nie jest w stanie przekazać swoich odczuć, emocji, próśb... – o chorobie, przez którą Bruce Willis musiał zakończyć karierę, mówi prof. Jakub Kaźmierski, psychiatra. Krystyna Romanowska