Miały myśleć, że wojna to gra, a ewakuacja to wycieczka. „Boję się, że niektórych nigdy nie zobaczę” 10 minut czytania W domu dziecka drżały szyby, gdy przelatywały wojskowe samoloty. Syreny wyły kilka razy dziennie, dlatego dzieci spędziły w piwnicach dwa dni. Najmniejsze miały myśleć, że to tylko gra. Ale dzisiaj nawet one pytają o wojnę. O to, kim trzeba być, żeby zabić drugiego człowieka. O to, kiedy wrócą do domu. – Boję się, że niektórych już nigdy nie zobaczę – mówi Alina. Lat szesnaście.

Nieznane oblicze Roberta Karasia: „Jestem wrażliwy i ciepły. Uwielbiam przytulanie” 14 minut czytania W całym swoim życiu nie jadłem słodyczy przez 17 dni. I było mi bardzo źle. Kiedy w tym czasie uderzyłem się w palec, wybiłem pięścią szybę. Wtedy powiedziałem: Już jestem agresywny, koniec. Za długo – wyznaje Robert Karaś, triathlonista. Choć do jego największych osiągnięć należy m.in. ustanowienie rekordu świata na dystansach podwójnego oraz potrójnego Ironmana, w maju zadebiutuje w Fame MMA. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

Putin szuka winnych. Czystki już się zaczęły, wysyp „samobójstw” 9 minut czytania W systemach autorytarnych zawsze wymaga się jednego: bezwzględnej lojalności. Nie liczą się kompetencje, umiejętności, gęsta sieć relacji. To przydatne dodatki, nic więcej. Gdy pojawia się choćby cień wątpliwości odnośnie lojalności, konsekwencje są natychmiastowe i najczęściej oznaczają śmierć. „Kto będzie pamiętał o tej całej hołocie za 10 czy 20 lat? Kto dziś pamięta imiona bojarów, których pozbył się Iwan Groźny?” – pytał Józef Stalin w czasie Wielkiej Czystki w ZSRR w latach 30. poprzedniego stulecia. Dziś jak na dłoni widać, że w ten sam sposób myśli Władimir Putin. Agaton Koziński

Polki kochają jej powieści erotyczne. „Babcia zapytała, dlaczego piszę takie zboczeństwa” 13 minut czytania Faceci wstydzą się pisać o seksie. A jak już się decydują, ukrywają się pod kobiecymi pseudonimami – mówi Katarzyna Nowakowska, autorka powieści erotycznych. Na początku kariery literackiej jej tytuły pojawiały się wyłącznie pod pseudonimem K.N. Haner. Dziś, obok Blanki Lipińskiej jest najlepiej sprzedającą się autorką erotyków w Polsce. Na koncie ma już ponad milion sprzedanych egzemplarzy. Wiktor Krajewski

Nelli Rokita dla „Wprost”: Jestem Niemką i wstydzę się tego, co wyprawiał kanclerz 10 minut czytania Jestem Niemką i się wstydzę tego, co wyprawiał Gerhard Schroeder jako kanclerz, że tak blisko trzymał się z Putinem. Nie akceptowałam też polityki Angeli Merkel, która nie czuła zagrożenia ze strony Rosji, a wręcz wspierała jej pomysły – mówi w rozmowie z „Wprost” Nelli Rokita, była posłanka PiS i była doradczyni prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I dodaje, że jest dumna z Polski oraz tego, że premier zapowiedział odcięcie się od rosyjskich surowców: – Nie wiem, ile to będzie kosztować, ale jestem w stanie za to zapłacić i oszczędzać na gazie. Będę się kąpać raz na dwa dni. Agnieszka Szczepańska

Zegar Zagłady wciąż tyka. Jak obrazy wojny atomowej kształtują rzeczywistość 13 minut czytania Broń atomowa to zapewne ostatnia broń słabnącej w walce Rosji, ostatni „szczebel drabiny eskalacyjnej”, na który wspięciem się może ona jeszcze pogrozić Zachodowi. I jeśli groźba ta okazuje się skuteczna, to dzięki dekadom pracy nie tylko wojskowych i polityków, ale i twórców popkultury, którzy zrobili co mogli, by wszczepić nam lęk przed A-bomb. Przemysław Bociąga