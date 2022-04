„Miłość to za mało”. Zarabia na rozwodach i zdradza, jak dobrze wyjść za mąż

Nelli Rokita dla „Wprost”: Jestem Niemką i wstydzę się tego, co wyprawiał kanclerz 10 minut czytania Jestem Niemką i się wstydzę tego, co wyprawiał Gerhard Schroeder jako kanclerz, że tak blisko trzymał się z Putinem. Nie akceptowałam też polityki Angeli Merkel, która nie czuła zagrożenia ze strony Rosji, a wręcz wspierała jej pomysły – mówi w rozmowie z „Wprost” Nelli Rokita, była posłanka PiS i była doradczyni prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I dodaje, że jest dumna z Polski oraz tego, że premier zapowiedział odcięcie się od rosyjskich surowców: – Nie wiem, ile to będzie kosztować, ale jestem w stanie za to zapłacić i oszczędzać na gazie. Będę się kąpać raz na dwa dni. Agnieszka Szczepańska

Zegar Zagłady wciąż tyka. Jak obrazy wojny atomowej kształtują rzeczywistość 13 minut czytania Broń atomowa to zapewne ostatnia broń słabnącej w walce Rosji, ostatni „szczebel drabiny eskalacyjnej”, na który wspięciem się może ona jeszcze pogrozić Zachodowi. I jeśli groźba ta okazuje się skuteczna, to dzięki dekadom pracy nie tylko wojskowych i polityków, ale i twórców popkultury, którzy zrobili co mogli, by wszczepić nam lęk przed A-bomb. Przemysław Bociąga