Ks. Lemański: Jeśli nie zaczniemy traktować Putina poważnie, nic nie wskóramy

– Nie dostrzegam ani jednej wypowiedzi papieża, która byłaby nieprzychylna dla Ukrainy. To, że nie przyłączył się do chóru wzywających do likwidacji Putina i marginalizacji Rosji nie oznacza, że stanął po stronie Rosji – mówi „Wprost” ks. Wojciech Lemański, duchowny parafii św. Andrzeja Boboli w Łodzi, publicysta, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów polskich, były proboszcz parafii w Jasienicy. I dodaje, że "jeśli nie będziemy traktować Putina poważnie, szukać z nim kontaktu, nic nie wskóramy".

W domu dziecka drżały szyby, gdy przelatywały wojskowe samoloty. Syreny wyły kilka razy dziennie, dlatego dzieci spędziły w piwnicach dwa dni. Najmniejsze miały myśleć, że to tylko gra. Ale dzisiaj nawet one pytają o wojnę. O to, kim trzeba być, żeby zabić drugiego człowieka. O to, kiedy wrócą do domu. – Boję się, że niektórych już nigdy nie zobaczę – mówi Alina. Lat szesnaście.