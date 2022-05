Czego pragną mężczyźni? „Częściej marzą o seksie grupowym niż panie” 18 minut czytania Warszawski klub dla swingersów znajduje się w czteropiętrowej willi, ze strychem zaaranżowanym dla fanów BDSM. Przychodzą tam: nauczycielka wychowania początkowego, strażak, konsul, budowlaniec, niania, ksiądz. Swingersi są wśród nas – mówi Magdalena Kuszewska, autorka książki „Chciałbym...” w której pochyla się nad erotycznym fantazjami mężczyzn. Co udało jej się odkryć? Wiktor Krajewski

To one dały początki ruchowi #MeToo. Cała prawda o Riot Grrrl 6 minut czytania „Ten szczególny, wolny od zobowiązań okres był ich szansą na ukształtowanie nowej ery” – taki opis tego, co się działo w na początku lat 90. w amerykańskiej pop-kulturze znajdujemy w książce Sary Marcus „Do przodu dziewczyny!”. Warto rzucić okiem na wydarzenia sprzed 30 lat, bo z nich wyrastają korzenie m.in. ruchu #MeToo i innych kobiecych ruchów godnościowych. Leszek Bugajski

Sentyment wart 40 milionów. Niesamowita historia najdroższej koszulki świata 8 minut czytania Za 40 mln zł można by podwoić budżet Rakowa Częstochowa, zdobywcy piłkarskiego Pucharu Polski. Albo zbudować kameralny, kilkutysięczny stadion. Ale za takie pieniądze można też kupić koszulkę Diego Maradony. Jedna z nich poszła właśnie na aukcji za ponad 7 milionów funtów. Dużo? Jak za koszulkę – tak. Jak za relikwię – niekoniecznie. Michał Banasiak

Wielka misja Stasia. 13-latek pokazał dorosłym, jak ratować... żaby 11 minut czytania Staś Matys napisał na jednej z grup przyrodniczych: Od roku piszę do mojej gminy, żeby postawili siatki na drodze dla żab, ropuch, traszek itp. Płazów jest strasznie dużo. Jak miałem lekcje zdalne wagarowałem i zbierałem je z ulic. Jestem gotów zapłacić z oszczędności, by na mój koszt postawili siatki i znaki drogowe ,,uwaga żaby”, tylko nikt nie chce mnie wysłuchać. Pewnie dlatego, że mam 13 lat. Krystyna Romanowska

Dalia Grybauskaitė dla „Wprost”: NATO popełnia duży błąd. Lepiej iść na otwartą wojnę 11 minut czytania – Dzisiaj zachód pokazuje strach i zaprasza Putina do prowadzenia wojny. Weźmy przykład z Turcji, która zamknęła wszelkie drogi dla statków na Morzu Czarnym. I jakoś Putin nie szantażuje Turcji atakiem nuklearnym. Dlaczego? Bo Turcja się nie boi. Ma ponad półmilionowe wojsko, może walczyć i dać opór. To dlaczego państwa zachodnie przejawiają strach? Czy my nie mamy własnej broni nuklearnej? – mówi Dalia Grybauskaitė, była prezydent Litwy. Sandra Užule-Fons

Znana ginekolożka o 50-latkach w ciąży: „Specjalnie mnie to nie dziwi” 9 minut czytania – O nas myśli się trochę jak o inkubatorach, zastanawia się tylko, czy dziecko będzie zdrowe, czy nie. Rzadko podnosi się egoizm mężczyzn, którzy zostają ojcami w wieku lat 70. Sprowadzenie dziecka na świat wiąże się nie tylko z jego utrzymaniem, ale i z towarzyszeniem mu w jego dorastaniu – mówi dr n. med. Agnieszka Nalewczyńska, ginekolożka. Paulina Socha-Jakubowska

Ks. Lemański: Jeśli nie zaczniemy traktować Putina poważnie, nic nie wskóramy 7 minut czytania – Nie dostrzegam ani jednej wypowiedzi papieża, która byłaby nieprzychylna dla Ukrainy. To, że nie przyłączył się do chóru wzywających do likwidacji Putina i marginalizacji Rosji nie oznacza, że stanął po stronie Rosji – mówi „Wprost” ks. Wojciech Lemański, duchowny parafii św. Andrzeja Boboli w Łodzi, publicysta, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów polskich, były proboszcz parafii w Jasienicy. I dodaje, że "jeśli nie będziemy traktować Putina poważnie, szukać z nim kontaktu, nic nie wskóramy". Agnieszka Szczepańska

Nieznane oblicze Roberta Karasia: „Jestem wrażliwy i ciepły. Uwielbiam przytulanie” 14 minut czytania W całym swoim życiu nie jadłem słodyczy przez 17 dni. I było mi bardzo źle. Kiedy w tym czasie uderzyłem się w palec, wybiłem pięścią szybę. Wtedy powiedziałem: Już jestem agresywny, koniec. Za długo – wyznaje Robert Karaś, triathlonista. Choć do jego największych osiągnięć należy m.in. ustanowienie rekordu świata na dystansach podwójnego oraz potrójnego Ironmana, w maju zadebiutuje w Fame MMA. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz