18-letnia Polka opowiedziała o swojej dwubiegunowości na fotografiach. „Skoro to tabu, zacznijmy od podstaw” 12 minut czytania Młoda dziewczyna ubrana w czarną bluzkę i czarne rajstopy wygina się w różnych pozach, raz leży na schodach, raz chowa się pod stołem. Na innej fotografii widać ślady po wbijanych paznokciach odciśnięte na delikatnych kobiecych nadgarstkach. Jeszcze inna pokazuje tylko gumkę do włosów. Co łączy te zdjęcia? To bardzo osobista historia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, którą w swoim albumie „Revolving in the Other Direction” opowiada młoda artystka, Victoria Lisiecka. – Postanowiłam robić te zdjęcia, bo wiem, że to wciąż temat tabu w społeczeństwie, że ludzi takich jak ja wkłada się do grupy „inni” – wyznaje w rozmowie z „Wprost”. Paulina Socha-Jakubowska

Henryka Bochniarz o nowym pomyśle premiera: Śmiech na sali 13 minut czytania Przyzwyczailiśmy się do niskich stóp procentowych i inflacji, lekką ręką wydawaliśmy pieniądze. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że dodatkowe obciążenia, podwyżki płacy minimalnej będą tak groźne. Strach pomyśleć, co rząd jeszcze wymyśli – mówi „Wprost” dr Henryka Bochniarz, ekonomistka, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, była minister przemysłu i handlu. Agnieszka Szczepańska

Urszula Dudziak: „W przyszłym roku kończę 80 lat. Ślub? Może coś nam odbije” 11 minut czytania Cały czas żartujemy. Ćwiczyłam „Over the rainbow” – to jest trudna piosenka – i tak mi się jakoś głos w górze załamywał, więc pytam go, co o tym myśli. A on: „Wiesz, to by świetnie wypadło z taką olbrzymią orkiestrą i big bandem. Żeby wszyscy, którzy naprawdę pięknie grają, zagłuszyli cię”. Mówię mu: „Patrz, jakie mam oponki w pasie”. A on: „Przynajmniej nie utoniesz” – mówi Urszula Dudziak. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

Dostał od matki truciznę, żeby zabić swoje siostry. On przeżył, bo udawał martwego 13 minut czytania – Wiedzieliśmy, co nas czeka: dzieci porwą i zindoktrynują, z dziewczynek i młodych kobiet zrobią niewolnice seksualne, mężczyzn zabiją na miejscu – mówi Farhad i głos mu się łamie. – Moje siostry miały 17 i 18 lat. Wyobraź sobie, co myślałem i czułem, gdy trzymałem coś, co miało zabić moje siostry… Nie miałem wtedy żadnej nadziei. Nikt z nas nie miał. Aneta Wawrzyńczak

Ekspertka o procesie Heard kontra Depp: „Prawdziwe ofiary będą nadal cierpieć” 12 minut czytania Ten proces każdy odczyta, jak będzie chciał. Zwolennicy nazywania bitych kobiet „histeryczkami” wezmą Amber Heard za przykład bezwzględnej manipulatorki. Ci, którzy są skłonni uważać wszystkich mężczyzn za przemocowców, chętnie „skanselują” Deppa. A prawdziwe ofiary przemocy domowej i cancel culture będą nadal cierpieć – mówi dr Magdalena Grzyb, kryminolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krystyna Romanowska

Kusi cię test na inteligencję dla dziecka? Ekspertka przestrzega: Lepiej zbadać coś zupełnie innego 9 minut czytania Ponadprzeciętny intelekt nie jest czymś rzadkim i wyjątkowym. Dzieci uczące się w dobrych liceach mają intelekt powyżej przeciętnej. Dlatego mierzenie inteligencji ma sens wyłącznie wtedy, kiedy pojawia się jakiś problem z dzieckiem – mówi Marta Niedźwiedzka, psychiatra z warszawskiego Ośrodka „Relacje”. I wskazuje, że biorąc pod uwagę specyfikę naszych czasów, korzystniejsze byłyby badania koncentracji, umiejętności skupiania się na zadaniu oraz tempa pracy. Krystyna Romanowska

Czego pragną mężczyźni? „Częściej marzą o seksie grupowym niż panie” 18 minut czytania Warszawski klub dla swingersów znajduje się w czteropiętrowej willi, ze strychem zaaranżowanym dla fanów BDSM. Przychodzą tam: nauczycielka wychowania początkowego, strażak, konsul, budowlaniec, niania, ksiądz. Swingersi są wśród nas – mówi Magdalena Kuszewska, autorka książki „Chciałbym...” w której pochyla się nad erotycznym fantazjami mężczyzn. Co udało jej się odkryć? Wiktor Krajewski

To one dały początki ruchowi #MeToo. Cała prawda o Riot Grrrl 6 minut czytania „Ten szczególny, wolny od zobowiązań okres był ich szansą na ukształtowanie nowej ery” – taki opis tego, co się działo w na początku lat 90. w amerykańskiej pop-kulturze znajdujemy w książce Sary Marcus „Do przodu dziewczyny!”. Warto rzucić okiem na wydarzenia sprzed 30 lat, bo z nich wyrastają korzenie m.in. ruchu #MeToo i innych kobiecych ruchów godnościowych. Leszek Bugajski