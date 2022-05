Karol był budowlańcem, dziś broni Ukrainy. Polacy, którzy pojechali na wojnę

13 minut czytania

Myślałem, że ta wojna będzie inna. Liczyłem bardziej na walki miejskie, partyzantkę. A tu bomby! Każdy przy zdrowych zmysłach się boi. Przy bombach i rakietach nic od ciebie nie zależy – mówi Karol Kłopotek, 35-letni Polak broniący Ukrainy. Obok niego, ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami, do walki stanęli Zbigniew i Szymon. Dotarła do nich Olena Bondarenko. – Ukraińskich ochotników i obcokrajowców różni tylko jedno, obcokrajowcy mogą odejść w każdej chwili. Ale ci, co tutaj zostali, nigdy z tej możliwości nie skorzystają – usłyszała 500 metrów od rosyjskiej granicy.