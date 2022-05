10-miesięczna wnuczka pisarza zmarła po... przedawkowaniu. „Ameryka nie radzi sobie z kryzysem opioidowym”

Ukradł rower, trafił na zamknięty oddział psychiatryczny. „To może spotkać każdego” 11 minut czytania M. przebywa na oddziale od ponad pięćdziesięciu lat. Przez większość czasu nawet nie wyszedł na zewnątrz. Z. spędził przypięty pasami do łóżka prawie dwie doby. Rzekomo za to, że na Facebooku pisał o samobójstwie. Do szpitala K. trafił za to, że krowa uciekła mu z gospodarstwa. Skierować na oddział sąd może jedną decyzją, ale wyjść pacjenci nie mogą przez lata. Piotr Barejka

Obaj krytykują Zełenskiego. Jeden z nich zostanie prezydentem 9 minut czytania Pierwszy – kilka lat temu spędził w więzieniu 1,5 roku. Za wojnę na Ukrainie po równo wini Władimira Putina i NATO. Drugi – prowadzi twitterowe wojenki w stylu Donalda Trumpa i podobnie jak on zapowiada, że może nie uznać wyników zbliżających się wyborów. O Wołodymyrze Zełenskim mówi, że to komik, a nie polityk. Luiz „Lula” da Silva i Jair Bolsonaro. Po jesiennych wyborach jeden z nich znów zostanie prezydentem Brazylii. Michał Banasiak

Robert Biedroń dla „Wprost”: Młode pokolenie nie kuma Tuska 12 minut czytania Tusk mówi językiem, który jest czasem niezrozumiały. Młodych ludzi nie interesują wielkie idee, oni chcą posłać dziecko do przedszkola, dostać się do lekarza nie czekając w kolejce po kilka lat, przejechać ze wsi do miasta, spłacić kredyt. Mówi, że nie chce rewolucji obyczajowej, choć Polki chcą dziś same decydować o swoim życiu, a osoby LGBT chcą żyć w normalnym państwie. Te przykłady pokazują, że Donald ma problem z odczytywaniem znaków czasu – mówi „Wprost” europoseł Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Agnieszka Szczepańska

Karol był budowlańcem, dziś broni Ukrainy. Polacy, którzy pojechali na wojnę 13 minut czytania Myślałem, że ta wojna będzie inna. Liczyłem bardziej na walki miejskie, partyzantkę. A tu bomby! Każdy przy zdrowych zmysłach się boi. Przy bombach i rakietach nic od ciebie nie zależy – mówi Karol Kłopotek, 35-letni Polak broniący Ukrainy. Obok niego, ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami, do walki stanęli Zbigniew i Szymon. Dotarła do nich Olena Bondarenko. – Ukraińskich ochotników i obcokrajowców różni tylko jedno, obcokrajowcy mogą odejść w każdej chwili. Ale ci, co tutaj zostali, nigdy z tej możliwości nie skorzystają – usłyszała 500 metrów od rosyjskiej granicy. Olena Bondarenko

„Elektrowstrząsy? To bardzo dobra metoda, potrafi uratować życie”. Psychiatra sądowy o kulisach swojej pracy 13 minut czytania Obok ceglanego budynku stoi otoczony drutem kolczastym mur. W oknach widać kraty. Trafiają tutaj mordercy i gwałciciele, ale trafił też złodziej, który kradł złom. Niektórzy pacjenci mogli nawet nie wiedzieć, że zabili. Ordynator oddziału psychiatrii sądowej, doktor Rafał Wójcik, opowiadam nam o tym, jak ich leczyć. – Miałem pacjentkę, która skakała z blatu stołu na głowę, żeby się zabić – mówi. Piotr Barejka

Zdobyła medal olimpijski na antydepresantach. Polka po raz pierwszy o chorobie 16 minut czytania Myślę, że mój przykład będzie dobrą inspiracją dla sportowców, bo udało mi się udowodnić, że nawet na „top poziomie”, kiedy przygotowujesz się do igrzysk olimpijskich, możesz zachorować na depresję. Leki antydepresyjne, konsultacje z psychiatrą i psychologiem nie stoją na drodze do sukcesu i zdobycia nawet olimpijskiego medalu – wyznaje Agnieszka Kobus-Zawojska w rozmowie z Anną Morawską-Borowiec.