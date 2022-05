Twoje dziecko zdaje egzamin ósmoklasisty? „Możesz gryźć palce, ale tego mu nie mów!”

W 2021 r. z powodu przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych zmarło co najmniej 107 tys. osób. To rekordowa liczba, wyższa o 15 proc. niż rok wcześniej. Jednocześnie eksperci podkreślają, że statystyki obejmują tylko oficjalne dane, pomijają szarą strefę, w której żyje duża część narkomanów.

Pierwszy – kilka lat temu spędził w więzieniu 1,5 roku. Za wojnę na Ukrainie po równo wini Władimira Putina i NATO. Drugi – prowadzi twitterowe wojenki w stylu Donalda Trumpa i podobnie jak on zapowiada, że może nie uznać wyników zbliżających się wyborów. O Wołodymyrze Zełenskim mówi, że to komik, a nie polityk. Luiz „Lula” da Silva i Jair Bolsonaro. Po jesiennych wyborach jeden z nich znów zostanie prezydentem Brazylii.

Czy można pokazać spełnione kobiety 70 „plus” inaczej niż w formie przesłodzonego „american dream”? Tak, pod warunkiem, że wezmą się za to Szwedzi około czterdziestki. Z Marią Loohufvud and Love Martinsenem, twórcami filmu dokumentalnego „Calendar Girls”, rozmawia Krystyna Romanowska.

Tusk mówi językiem, który jest czasem niezrozumiały. Młodych ludzi nie interesują wielkie idee, oni chcą posłać dziecko do przedszkola, dostać się do lekarza nie czekając w kolejce po kilka lat, przejechać ze wsi do miasta, spłacić kredyt. Mówi, że nie chce rewolucji obyczajowej, choć Polki chcą dziś same decydować o swoim życiu, a osoby LGBT chcą żyć w normalnym państwie. Te przykłady pokazują, że Donald ma problem z odczytywaniem znaków czasu – mówi „Wprost” europoseł Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy.