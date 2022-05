Aktorka wyznaje: Ładne i znane kobiety są źle traktowane w przestrzeni publicznej

12 minut czytania

Tusk mówi językiem, który jest czasem niezrozumiały. Młodych ludzi nie interesują wielkie idee, oni chcą posłać dziecko do przedszkola, dostać się do lekarza nie czekając w kolejce po kilka lat, przejechać ze wsi do miasta, spłacić kredyt. Mówi, że nie chce rewolucji obyczajowej, choć Polki chcą dziś same decydować o swoim życiu, a osoby LGBT chcą żyć w normalnym państwie. Te przykłady pokazują, że Donald ma problem z odczytywaniem znaków czasu – mówi „Wprost” europoseł Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy.