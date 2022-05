Wywłaszczeni, czyli jak CPK może zabrać Polakom domy. „Tory idą przez moją kuchnię. To spadło jak grom z jasnego nieba”

W majówkę Krupówki świeciły pustkami, a turyści od Giewontu woleli Śnieżkę. Zakopane ma poważną konkurencję, bo to właśnie Karkonosze i Karpacz okazały się pierwszym wyborem Polaków i wszystko wskazuje na to, że i latem trend się utrzyma. Skąd ta zmiana i czym jeszcze zbliżający się sezon wakacyjny miłośników polskich gór zaskoczy najbardziej?

M. przebywa na oddziale od ponad pięćdziesięciu lat. Przez większość czasu nawet nie wyszedł na zewnątrz. Z. spędził przypięty pasami do łóżka prawie dwie doby. Rzekomo za to, że na Facebooku pisał o samobójstwie. Do szpitala K. trafił za to, że krowa uciekła mu z gospodarstwa. Skierować na oddział sąd może jedną decyzją, ale wyjść pacjenci nie mogą przez lata.