Aborcja nie jest antykoncepcją. „Język mówienia o aborcji jest niezwykle ważny”

Aborcja służyła do „kontroli urodzeń” w Polsce komunistycznej, kiedy nie było dostępu do nowoczesnej antykoncepcji. Dzisiaj, kiedy dostępność do antykoncepcji jest powszechna, przynajmniej teoretycznie, traktowanie aborcji jako antykoncepcji jest przede wszystkim niezgodne ze stanowiskiem WHO – z dr Agnieszką Ostrowską-Walendzik, edukatorką seksualną, rozmawia Krystyna Romanowska.