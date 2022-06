W czerwcu kolejne podwyżki cen żywności. Ekspert: Wraca moda z lat 90.

Wydaje się, że pod koniec 2022 roku lub na początku 2023, inflacja powinna lekko przyhamować. Wszystko zależy od sytuacji na rynku globalnym, wpływu wojny na plony, polityki monetarnej i społecznej państwa. Pytanie, czy kryzys, w jakim jesteśmy, jest przedsionkiem piekła, czy też może być impulsem do zmiany – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jak dodaje, do Polski wraca moda z lat 90. na gazetkowe promocje: – Według ostatnich badań prawie 75 proc. konsumentów mówi o tym, że okazje cenowe będą dla nich ważne przy decyzjach zakupowych.

Aborcja służyła do „kontroli urodzeń” w Polsce komunistycznej, kiedy nie było dostępu do nowoczesnej antykoncepcji. Dzisiaj, kiedy dostępność do antykoncepcji jest powszechna, przynajmniej teoretycznie, traktowanie aborcji jako antykoncepcji jest przede wszystkim niezgodne ze stanowiskiem WHO – z dr Agnieszką Ostrowską-Walendzik, edukatorką seksualną, rozmawia Krystyna Romanowska.