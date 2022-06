„Mam na imię Magda, jestem transpłciową kobietą. Opowiem wam swoją historię” 11 minut czytania Jeśli chce się robić różne zabiegi, a ja jestem po wielu, to czasochłonny, długi i bardzo kosztowny proces. Zanim poszłam na pierwszą konsultację z seksuologiem i endokrynologiem, przez osiem lat byłam crossdreserką – mówi „Wprost” Magda Stęga, która w przyszłym roku ma zamiar reprezentować Polskę w konkursie Miss Global Trans. Magda Domańska

Beata Ścibakówna: „Każdy powinien mieć swoją Beatę Tyszkiewicz” 10 minut czytania Czy czuję się damą? Ja siebie tak nie postrzegam. Dla mnie damą jest pani Beata Tyszkiewicz. Czasami myślę: czy tak by się zachowała Beata Tyszkiewicz, czy tak by zrobiła, czy tak by powiedziała? Zawsze była i jest dla mnie symbolem piękna, klasy i stylu. Myślę, że każdy powinien mieć swoją panią Tyszkiewicz – mówi w rozmowie z „Wprost” Beata Ścibakówna, aktorka. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

„Popkultura zamienia teraz słynnych chłopców w dziewczynki”. Czym ryzykują twórcy nowego Kleksa? 11 minut czytania Przeciętny „feministyczny” film czy serial Netflixa adresowany do młodzieży, wygląda mniej więcej tak: 17-letnią dziewczynę gra aktorka pod trzydziestkę, z powiększonymi ustami i zrobionym biustem. W Polsce mamy może charyzmatyczną i ambitną Young Leosię, ale ona właśnie powiększyła sobie piersi, więc nie wiem, czy można ją brać na poważnie jako wzór emancypacyjny dla nastolatek. Czy Ada Niezgódka z nowej wersji Akademii Pana Kleksa stanie się najlepszą wersją polskiej Pippi? – zastanawia się dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka i pedagożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Krystyna Romanowska