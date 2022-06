Zbiera wojenne artefakty na Ukrainie i licytuje je na aukcjach „Pociski po 1000 złotych” 11 minut czytania – Mam odłamek, który przywiozłam wiosną 2015 roku. Było to na froncie ługańskim, pojechałam na jeden z punktów kontrolnych. Przy tym punkcie dzień wcześniej zginął chłopak, mieszkaniec Czerniowiec. Ciała już nie było, ale obok wciąż leżały odłamki, które go zabiły. Zabrałam dwa. Chłopak był sierotą, nie miał nikogo bliskiego, nikogo, kto by go opłakiwał. Przekazałam jego zdjęcie z odłamkiem znajomemu księdzu do cerkwi z prośbą, żeby się ludzie za niego modlili. Drugi fragment wożę w samochodzie, żeby o tym chłopaku pamiętać – mówi Olga Solarz, kulturoznawczyni, współzałożycielka Fundacji Magia Karpat. Krystyna Romanowska

Paweł Kukiz: Nie mam na kampanię. Eldorado finansowe się skończyło 9 minut czytania Nie będę za wszelką cenę zabiegał o wspólną listę z PiS. Jeśli ma być wspólny start, to tylko po to, by dzięki posiadaniu większości sejmowej można było zmienić ordynację z partyjnej na demokratyczną i wprowadzić obligatoryjne referenda. Te konkrety muszą być przed kolejnymi wyborami ustalone, wpisane do programu Zjednoczonej Prawicy i ogłoszone publicznie przed startem. Inaczej nie widzę sensu wspólnej listy – mówi „Wprost” poseł Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 dodaje, że ma „asa w rękawie”. Agnieszka Szczepańska

Koniec epoki Facebooka, pora na Metaverse. Ludzkość może tego nie przetrwać 16 minut czytania Formuła Facebooka jako platformy społecznościowej od dłuższego czasu się wypala. Zamiast pozyskiwać nowych użytkowników, Facebook zaczął niedawno tracić starych. Dla systemu reklamowego – a tym de facto jest Facebook – utrata użytkowników to problem, który stawia pod znakiem zapytania przyszłość biznesu. I nie chodzi tutaj wyłącznie o przełożenie liczby użytkowników na wyświetlenia reklam. Metaverse to próba przeformułowania reguł gry i zagospodarowanie względnie nowego obszaru technologicznego. Jeden z ojców VR Jaron Lanier uważa, że jeżeli nowy projekt Zuckerberga będzie „oparty na modelu biznesowym, który jest obecnie realizowany przez Facebooka, zniszczy to ludzkość".

Lodowce topnieją, napięcie rośnie. Putin porwie się na Arktykę? 9 minut czytania Arktyczne surowce odpowiadają za ok. 20(!) proc. rosyjskiego PKB. Stamtąd wypływa 80 proc. rosyjskiego gazu. – Gdyby Rosji udało się powiększyć obszar wyłącznej strefy ekonomicznej, zyskałaby dostęp do nowych złóż, ocenianych na 5 mld ton ropy i gazu – zauważa dr hab. Agnieszka Legucka. Pewne jest, że Rosja w Arktyce się zbroi i szykuje do wojny o wpływy, surowce i szlaki handlowe. Michał Banasiak

Facebook w kryzysie. Co robi źle? Wszystkie grzechy technologicznego giganta 12 minut czytania Facebook, ani żaden inny koncern technologiczny, sam z siebie nie zrezygnuje ze wszystkich skandalicznych praktyk. Stały się one powszechne. Również działania monopolowe nie zostaną zaniechane bez odgórnych posunięć instytucji takich, jak amerykańska Federalna Komisja Handlu, unijna Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji czy Polski UOKiK. Co mogłoby sprawić, że Facebook stałby się lepszym miejscem? Łukasz Sakowski

Postpornografia na festiwalu filmowym w Warszawie. „Penetrowanie seksualności rozwija” 18 minut czytania Większość Polek i Polaków doskonale wie, jak pornografia wygląda. Postpornografia jest próbą ustawienia się w kontrze do tej dobrze już znanej pornografii i zastanowienia się, co ona nam przynosi dobrego i złego – mówi Rafał Żwirek, kurator pierwszego postpornograficznego festiwalu w Polsce „Post Pxrn Film Festival Warsaw”. Maciej Drzażdżewski

W Iraku dokonał „morderstwa przemysłowego”. Teraz pojechał walczyć na Ukrainę. „To pokuta” 15 minut czytania W Iraku to my byliśmy agresorami. Nasz atak miał inną naturę, niż teraz Rosji na Ukrainę, ale to jednak było napadnięcie na jakiś kraj wyłącznie dla własnych celów. Nie dochodziło co prawda z naszej strony do gwałtów czy bezmyślnych morderstw, nie celowaliśmy bezpośrednio w cywilów – ale czy nie dokonaliśmy jednak rodzaju „morderstwa przemysłowego”? – zastanwia się Mitch Haugen, amerykański weteran, który pojechał walczyć na Ukrainę. Aneta Wawrzyńczak