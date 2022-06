Superman jest synem nazizmu. „Wszyscy superbohaterowie mają coś za uszami” 12 minut czytania Kiedy fani ekranizacji komiksów czekają na kolejne odcinki przygód superbohaterów DC Comics i Marvela, serial „Chłopaki” pokazuje ciemne strony podświadomości zakorzenione w tych fantazjach. Supersi lądują na kozetce i powiedzieć, że mają nad czym pracować, to nic nie powiedzieć. Nie na darmo imię Supermana, bohatera stworzonego w 1939 roku, na polski można przetłumaczyć jako Nadczłowiek. Przemysław Bociąga

Czwarta strona świata tam nie istnieje. „Bałem się, że zaraz zza tych krzaków wylezą” 12 minut czytania W Asunach mieszkają Ukraińcy, którzy Rosjan mają tuż za swoimi domami. Gdy w Kaliningradzie spadają bomby na poligonach, u nich trzęsą się szyby w oknach. Dawniej jeździli za granicę po tańszą benzynę, ale dzisiaj mówią, że na Rosjan mają widły. – Polska to nasza ojczyzna, a ruskiego nie chcę widzieć na swoim podwórku – odgraża się Michał. Piotr Barejka

Małomiasteczkowa skandalistka. „Przez poprzednią książkę musiałam dojeżdżać 90 km do pracy” 11 minut czytania Po latach niezdrowego trybu życia, mój organizm się zbuntował, zachorowałam na przewlekłą chorobę autoimmunologiczną. Sterydy wpływały na mnie fatalnie, więc zaryzykowałam i chociaż nigdy wcześniej nie korzystałam z alternatywnych metod leczenia, zapisałam się na kurs zielarski – mówi Magda Skubisz, pisarka, autorka niedawno wydanej książki „Aptekarka”. Krystyna Romanowska

„Mam na imię Magda, jestem transpłciową kobietą. Opowiem wam swoją historię” 11 minut czytania Jeśli chce się robić różne zabiegi, a ja jestem po wielu, to czasochłonny, długi i bardzo kosztowny proces. Zanim poszłam na pierwszą konsultację z seksuologiem i endokrynologiem, przez osiem lat byłam crossdreserką – mówi „Wprost” Magda Stęga, która w przyszłym roku ma zamiar reprezentować Polskę w konkursie Miss Global Trans. Magda Domańska

Beata Ścibakówna: „Każdy powinien mieć swoją Beatę Tyszkiewicz” 10 minut czytania Czy czuję się damą? Ja siebie tak nie postrzegam. Dla mnie damą jest pani Beata Tyszkiewicz. Czasami myślę: czy tak by się zachowała Beata Tyszkiewicz, czy tak by zrobiła, czy tak by powiedziała? Zawsze była i jest dla mnie symbolem piękna, klasy i stylu. Myślę, że każdy powinien mieć swoją panią Tyszkiewicz – mówi w rozmowie z „Wprost” Beata Ścibakówna, aktorka. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz

„Popkultura zamienia teraz słynnych chłopców w dziewczynki”. Czym ryzykują twórcy nowego Kleksa? 11 minut czytania Przeciętny „feministyczny” film czy serial Netflixa adresowany do młodzieży, wygląda mniej więcej tak: 17-letnią dziewczynę gra aktorka pod trzydziestkę, z powiększonymi ustami i zrobionym biustem. W Polsce mamy może charyzmatyczną i ambitną Young Leosię, ale ona właśnie powiększyła sobie piersi, więc nie wiem, czy można ją brać na poważnie jako wzór emancypacyjny dla nastolatek. Czy Ada Niezgódka z nowej wersji Akademii Pana Kleksa stanie się najlepszą wersją polskiej Pippi? – zastanawia się dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka i pedagożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Krystyna Romanowska