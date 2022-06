„Efekt haremu” w świecie nauki. „Kobiety walczą z dwoma smokami”

Krystyna Romanowska: Polskie naukowczynie mają się gorzej czy lepiej na tle ich koleżanek ze świata?

Prof. Justyna Wojniak: Mają się na pewno gorzej niż mężczyźni, ale to nie jest nic nowego w kontekście całej Unii Europejskiej. W Polsce gorzej jest, jeśli chodzi o zasiadanie kobiet w gremiach decyzyjnych na uczelniach, na stanowiskach bardziej eksponowanych – w krajach unijnych jest ich więcej. Ale wygląda to dalej mało imponująco. Sporo kobiet jest na stanowiskach prorektorek czy wicedyrektorek instytutów. Niestety, na najbardziej eksponowanych pozycjach znajdują się mężczyźni otaczający się kobietami – to tak zwany efekt haremu. Kobiety często wykonują za nich „czarną robotę” – bardziej niewdzięczne czy nużące zadania na drugoplanowych stanowiskach.