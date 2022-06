Polka wymyśliła klimatyzację dla miast. Inspiracją była troska „o komfort termiczny faraona”

Iwona Ławecka-Marczewska, redaktor naczelna designdoc.pl: System Urban Coolspot Project przyniósł pani zwycięstwo w prestiżowym międzynarodowym konkursie make me! Łódź Design Festival.

Julia Sulikowska: Projekt Urban Coolspot bada możliwości wykorzystania ceramiki w środowisku miejskim w celu tworzenia chłodnego mikroklimatu. Jest to odpowiedź na problem wynikający z uszczelniania krajobrazu pod budowę infrastruktury miejskiej. Podczas opadów deszczu woda jest odprowadzana wieloma drogami, by zniknąć czym prędzej w systemie kanalizacji. Następstwem jest zmniejszone parowanie podczas upalnych i suchych dni. To przyczynia się do powstawania zjawiska miejskiej wyspy ciepła, czyli długotrwałego przegrzewania się miast w miesiącach letnich.

Urban Coolspot to modułowy system, który zatrzymuje spływającą po uszczelnionych nawierzchniach wodę, wchłania ją dzięki porowatej strukturze i rozprowadza kapilarnie po całej objętości obiektu. W gorące letnie dni stopniowe parowanie chłodzi ciepłe powietrze otoczenia, a wiatr przenosi je przez rozgrzany krajobraz miejski, poprawiając komfort cieplny mieszkańców.