Robot Google'a i zagadka świadomości. Co inżynier „usłyszał” od sztucznej inteligencji?

Po ujawnieniu swoich podejrzeń na temat LaMDA, Lemoine został przez Google zawieszony za złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa, chociaż jak sam zainteresowany poinformował na Twitterze tydzień później – wciąż formalnie jest w Google zatrudniony i nie zerwano z nim współpracy. Gigant z Mountain View jednocześnie wydał oświadczenie, że zespół do spraw etyki zbadał sprawę i zaprzeczył rewelacjom Lemoine'a.

Jak ocenić, czy robot jest świadomy?

Jest to niezmiernie trudne pytanie, zważywszy na fakt, że nie mamy tak naprawdę dowodu na to, że ktokolwiek poza nami – to znaczy poza konkretną osobą, poza „ja” – jest świadomy. Świadomość jest fenomenem subiektywnym. Drogą Kartezjusza mogę sobie samemu udowodnić, że istnieję, ponieważ gdybym nie istniał, to nie mógłbym rozważać tego, czy istnieję – ale wszystko inne może być tak naprawdę wytworem mojej wyobraźni albo wynikiem symulacji. Jeżeli nie możemy być ostatecznie pewni, że istnieje rzeczywistość, to co dopiero możemy powiedzieć o stanach mentalnych innych ludzi?