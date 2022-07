Życie po Johnsonie: „Osobowości o ego wielkości Big Bena nie brakuje. Brakuje czegoś innego”

13 minut czytania

W myśl nowelizowanej ustawy to na dyrektorze ciąży wydanie wyroku, czy dziecko ma trafić do zakładu wychowawczego. Rozumiem to tak: Nie muszę już się męczyć z metodami wychowawczym, po prostu wywieźmy to dziecko jak najdalej od mojej szkoły....