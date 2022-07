Wrzucają 72 zdjęcia i 24 filmy z dzieckiem rocznie. Tak rodzice „chronią” prywatność swoich dzieci

Krystyna Romanowska: Kilka lat temu głośna była historia instagramowej rodziny z południa Polski. Jej idealny obraz w sieci runął, kiedy wyciekły nagrania, w których matka nazwała swoją małą słodką córeczkę „szmatą”, a ojciec dziecka złożył do sądu wniosek o odebranie jej praw rodzicielskich. Takich pato-insta-rodziców jest coraz więcej.

Dr Kinga Orzeł-Dereń: To zdecydowanie niepokojące zjawisko. Polskie badania mówią, że 40 proc. rodziców dzieli się zdjęciami i filmami swoich dzieci w internecie. Rodzic przeciętnie dodaje rocznie 72 zdjęcia i 24 filmy z dzieckiem. Co jest w tym kontekście niezwykle ciekawe – aż 23 proc. dzieci zaczyna swoje cyfrowe życie zanim przyjdzie na świat – są obecna w badaniach USG. 81 proc. dzieci poniżej 2 roku życia ma już swój cyfrowy ślad w internecie. To jest bardzo duża liczba.

Niektórzy rodzice idą jeszcze dalej – zakładają swoim małym dzieciom konta, dzieci mają własne profile społecznościowe. Dzieci są obecne w przestrzeni wirtualnej zanim są w stanie wyrazić jakiekolwiek zdanie czy opinię na temat tego, czy chcą się tam znaleźć.

Do czego doprowadziła wirtualizacja dzieci, można było obejrzeć kilka dni temu na paryskim tygodniu mody. 9-letnia córka Kim Kardashian wykrzyczała do reporterów: „Czy musicie mi robić zdjęcia?!” Podczas pokazu siedziała z kartką z napisem: „Stop”. Oczywiście, możemy się zastanawiać, na ile w tak popularnej rodzinie, żyjącej właściwie z tego, że jest fotografowana, jest to przemyślana strategia marketingowa, a na ile ta dziewczynka pokazuje swoje granice obecności w mediach...