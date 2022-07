Sanitariuszka z pułku „Baszta”: Jakoś udawało mi się uciekać przed śmiercią

Wezwano nas kiedyś na tyły Puławskiej. Zanim udało nam się dobiec, okazało się, że dziewczynki, które miałyśmy przenieść, leżały pod domem. Martwe. To oswajanie się ze śmiercią było codzienne. Najgorsze były pociski zwane „krowami”; leciały z...

„Nie mogę opowiedzieć całej historii… Pogadajcie z Robertem Kennedym” – powiedział po śmierci Marilyn Monroe dr Ralph Greenson, jej psychiatra. Mimo, że minęło dokładnie 60 lat, mroczna tajemnica odejścia gwiazdy Hollywood nie została do końca...

7 minut czytania

Jestem pokoleniem, które próbowano wychowywać w duchu rozmaitych marszów rocznicowych i nie najlepiej mi się to kojarzy. To, co musi odbyć się oficjalnie według ceremoniału państwowego, jest bezsporne. Zrozumiałe są też ludyczne imprezy, które...