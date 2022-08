Oświecony hedonizm Beyoncé. Komu królowa pokazuje środkowy palec?

Na nowej płycie „Renaissance” teksty Beyonce są mocne, naszpikowane wulgaryzmami i agresywnym erotyzmem. Kiedy diwa ma ochotę na seks, nie ucieka się do półsłówek i domysłów. Raz jest bezwstydnie nastawiona na niezobowiązującą fizyczność, innym razem chciałaby się poprzytulać przed pójściem do łóżka. Niezależnie od humoru, to ona rządzi w sypialni. I ma sporo, nie tylko na ten temat, do powiedzenia. Beyonce wie, że jest wyjątkowa i wie, że słuchają jej wszyscy. A już na pewno słucha jej armia strażników norm kulturowych miotających oskarżenia o „nieamerykański styl życia”. Królowa ma dla nich tylko środkowy palec.

Siódmy solowy album Beyonce nie był, ku zaskoczeniu wielu, kolejną niespodzianką. Płytę poprzedził singiel i zapowiedź z datą oficjalnej premiery. Co więcej, po raz pierwszy od dawna artystka zrezygnowała z natychmiastowego ubierania swojej muzyki w wideo, które przy poprzednim albumie stało się dominującą formą przekazu. Wszystko to uczyniło z „Renaissance” płytę, w którą warto się wsłuchiwać uważnie.

„Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, ja szukam przyczyn. I w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś z żeber: Zaniedbałeś sambę bydlaku jeden” – to nie Beyonce, a Łona z płyty „Śpiewnik domowy”. Dlaczego znalazł się tu cytat z twórczości szczecińskiego rapera? Bo ten wers mógłby być mottem nowej płyty Queen Bey. Artystka w obliczu niekończących się światowych kryzysów i rosnącej w siłę fali radykalnego konserwatyzmu w USA, postanowiła zabrać słuchaczy na parkiet i kompletnie zatracić się z nimi w katartycznym tańcu. Przy okazji piosenkarka wybiera się w podróż w czasie i przestrzeni oddając hołd swoim niedocenianym poprzednikom.