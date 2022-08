Jednopłciowa para w „Tańcu z Gwiazdami”? „Faceci tańczą ze sobą po pijaku, to czemu dziwi, że tańczą na trzeźwo”

Skoro za polską normę kulturową uznajemy to, że faceci tańczą ze sobą po pijaku, to dlaczego nas dziwi to, że tańczą na trzeźwo? – zastanawiają się Dawid Belach i Tomasz Sępowicz, tancerze i instruktorzy queertango. – Żyjemy w kulturze, w której ciało wciąż jest tabu. To znaczy chętnie zobaczymy w reklamie roznegliżowaną kobietę, ale gdy facet chce przytulić innego faceta, bo ten drugi ma gorszy moment w życiu, to zazwyczaj musi go mocniej po plecach walnąć, żeby „nie było w tym czułości” – dodają.

Dawid Belach i Tomasz Sępowicz są parą taneczną i życiową. Wprowadzili do Polski queertango, czyli tango argentyńskie w wykonaniu dwóch kobiet lub mężczyzn, rozpoczynając przed trzema laty oficjalne kursy i pokazy. Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Cieszycie się, że pierwsza jednopłciowa para wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”? Przyznam, że prześledziłam, kiedy producenci tego show z innych krajów zapraszali na parkiet przedstawicieli społeczności LGBT i okazało się, że np. w Izraelu zrobiono to… 12 lat temu. Tomasz Sępowicz: Jest to jakiś krok do przodu, zmiana na lepsze. Cieszę się z tego. Dawid Belach: A ja może nie do końca, bo chyba nie ufam medialnym formatom. Kiedy znajomi pokazali mi program „Prince Charming” (pierwszy gejowski program randkowy w polskiej telewizji – red.), nie mogłem na to patrzeć, bo wszyscy uczestnicy show – to były skrajne osobowości, i pod względem charakteru, i wizualnie. Co w tym złego? Dawid: To mnie wkurza, bo jeśli chcemy, by Polacy jeszcze bardziej otworzyli się na społeczność LGBT, należy pokazywać ludzi w ich codzienności, żeby w przekazach medialnych skrajności nie biły po oczach. Przecież na co dzień rzadko można spotkać osoby, tak kontrowersyjnie wyglądające, ubierające się, czy zachowujące się… Dlatego, gdy pytasz mnie o „Taniec z Gwiazdami”, zastanawiam się po prostu, czy sposób pokazania tańca tych dwóch mężczyzn nie będzie dodatkowo „podkręcany”, by media miały pożywkę.