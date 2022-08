Co zostało po Głowackim? „Dziwne, że żaden teatr o tej sztuce sobie nie przypomniał”

Pamiętam, jak w dniu, w którym dotarła do Polski wiadomość o śmierci Głowackiego, zadzwonił Wiesław Myśliwski by zapytać, czy wiem coś więcej niż podał oficjalny komunikat. Nie wiedziałem. Wtedy Myśliwski powiedział: „Rzadko go widywałem, ale bardzo lubiłem z nim rozmawiać. Ludzie mieli go za błazna, a to był mądry facet, zawsze powiedział kilka głębokich i ważnych zdań, o których się długo myślało”.

Myśliwski miał rację, ale jeśli Głowackiego można nazwać błaznem, to tylko w takim sensie, jak to określił Leszek Kołakowski w słynnym eseju „Kapłan i błazen”. Figura błazna opowiedziana przez filozofa to człowiek, który kieruje się „nieufnością do wszelkiego świata ustabilizowanego”, kto delikatnie kłuje rzeczywistość „igłą szyderstwa”. A jak wiadomo, takich szyderców ludzie nie lubią, więc ci jeśli chcą to robić, muszą przybrać maskę.