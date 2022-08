Stalker oblał ją kwasem, ale to jej nie złamało. „Przyczyniłam się do zmian w prawie”

Jej życie wydawało się idealne. Piękna, zdolna, z planami. Katarzyna Dacyszyn odnosiła sukcesy jako modelka i projektantka mody. W 2016 roku mężczyzna, który prześladował ją przez jedenaście lat, oblał ją kwasem siarkowym. Do dramatu doszło w łódzkim sądzie. W wyniku ataku poparzonych zostało 25 procent jej ciała. Sąd skazał stalkera na 25 lat pozbawienia wolności.

Wiktor Krajewski: Czym jest stalking?

Katarzyna Dacyszyn: To uporczywe nękanie. Zależało mi od samego początku, kiedy zaczęłam mówić o stalkingu, żeby to słowo zaczęło funkcjonować w przestrzeni publicznej. Żeby artykuł 190a Kodeksu karnego był rozpoznawalny przez policję, ale także żeby świadomość społeczna zaczęła rosnąć, by ludzie wiedzieli, że to jest forma nękania.

Kara za uporczywe nękanie wzrosła nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wcześniej wynosiła dwa lata i najczęściej wyroki nie zapadały, a sprawy były umarzane. Mam poczucie, że przyczyniłam się do zmian w polskim prawie. Od momentu świadomie nagłośnionego przeze mnie ataku wiedziałam, że muszę nauczyć ludzi rozpoznawać, czym jest stalking. Prowadziłam szkolenia dla ofiar stalkingu, szkoliłam policję, komentowałam przypadki stalkingu w programach interwencyjnych jako ekspert i po pięciu latach czuję, że znaczenie słowa, jak i przepis, nie są już obce.