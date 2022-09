Kim jest Giorgia Meloni? „Jej wybór na premiera przyniesie duże zmiany w Europie”

Już Cyceron w klasycznej pracy „Sen Scypiona” z I w. p.n.e. pisał, że „dla tych, którzy dobrze zasłużyli się ojczyźnie, otwarte są niejako progi nieba”. To dzieło miało ogromny wpływ na rozwój nauki, przede wszystkim w średniowieczu, kiedy uważano je za początek kosmologii. Stało się ono inspiracją dla Dantego przy pisaniu „Boskiej komedii”. Jeden z najbardziej znanych obrazów Rafaela wprost oddaje to, o czym Cyceron pisał. Zdecydowanie „Sen Scypiona” to jeden z tych tekstów, które tworzą fundament współczesnej Europy.

Włosi podchodzą do niego bardzo poważnie, tak bardzo, że przypomnieli go w swoim hymnie. „Bracia Włosi/Italia się budzi/Hełmem Scypiona/zdobi swą głowę” – głoszą jego pierwsze cztery wersy. Także Giorgia Meloni, która najprawdopodobniej zostanie nowym włoskim premierem, traktuje go bardzo na serio. I hymn (nazwa jej partii Fratelli d’Italia wzięła się od jego pierwszego wersu), i przesłanie dzieła Cycerona. Cały jej program wyborczy jest jakby polityczną egzemplifikacją tego, że zasługi dla ojczyzny są przepustką do raju. Włosi zdają się jej wierzyć. Jak długo?