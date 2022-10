Gryżewski o waginie: „Wulwa? Po angielsku brzmi to dobrze, ale po polsku...”

13 minut czytania

Chociaż w rankingach innowacyjności szorujemy brzuchem po dnie, to powoli, bo powoli, ale jednak innowacyjność w kraju się poprawia. Tylko to nadal za mało. Polscy przedsiębiorcy wciąż mają wokół siebie zbyt wiele przeszkód do rozwinięcia skrzydeł.