Ofiara gwałtu: „Ktoś wykręcił mi rękę. Trzasnęły kości. Nie mogłam krzyczeć”

23 minuty czytania

Po ostatnich wydarzeniach zrozumiałam, że błędem było to, że zaczęłam odpowiadać na paskudne inwektywy, że jestem podczłowiekiem, że to, że tamto… Myślę sobie: co się z nami wszystkimi stało, że podczas Sylwestra, który jest zabawą, gdzie wszyscy...