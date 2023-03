Kim są niewidzialne dzieci? „Biorą tabletki, bo nie chcą żyć, a rodzice nawet nie zauważyli”

Molestowanie to nie tylko gwałt, to również dotykanie, poklepywanie, pożądliwe gesty i spojrzenia, wysyłanie nagich zdjęć, sprośne aluzje i propozycje, uwagi dotyczące wyglądu – we „Wprost Przeciwnie” mówiły prof. Magdalena Grabowska z Instytutu...

15 minut czytania

Do dziś pamiętam, jak siedzę w domu, a tata ma wyjść do lekarza. Na chwilę. Macha do mnie na do widzenia, potem mówi, że niebawem się zobaczymy i... Już się nigdy nie widzimy, bo ojciec nie wraca już nigdy. Umiera w trakcie testu...