Ekspertka: Każdy z nas może być Daukszewiczem. Żyjemy w czasach „inkluzycji”

– Przez kilkaset lat istniało przekonanie, że Żydzi używają krwi chrześcijańskich dzieci do tajemnych rytuałów. Do dziś w katedrze w Sandomierzu wisi obraz przedstawiający Żydów toczących krew niemowlęcia wsadzonego do beczki nabitej gwoździami....