Najpierw podaje się za wnuczka, potem jest drugi telefon. Prof. Grzyb Wszystko wydaje się oczywiste

Praktycznie każdego dnia media nagłaśniają kolejne historie osób, które dały się nabrać i straciły cały dorobek życia. O tym, jak działają przestępcy i co zrobić, by bronić się przed manipulacją, rozmawiamy z profesorem Tomaszem Grzybem,...

Świat Zachodu traktuje Afrykę protekcjonalnie uważając, że tylko on zna rozwiązanie afrykańskich problemów. Tymczasem to Zachód od momentu podziału Afryki w Berlinie w 1884 roku jest odpowiedzialny za wszystkie konflikty, które rozgorzały przez...

17 minut czytania

– Panie i panowie, przyjdziecie do nas, na pewno przyjdziecie, my to wiemy i wy też to wiecie. Tylko musimy dać sobie czas, a wy musicie wiedzieć i zrozumieć, że to jest także wasza telewizja, nikt wam tam drzwi nie pokaże. Zaprezentujcie swoje...