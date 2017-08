NA ŻYWO: Polska - Serbia

Mecz otwarcia siatkarskich Mistrzostw Europy 2017 to wyjątkowe wydarzenie nie tylko z powodu rangi spotkania, ale również ze względu na miejsce, gdzie będzie toczyć się rywalizacja. PGE Narodowy to twierdza piłkarskiej reprezentacji, jednak warto przypomnieć, co działo się w 2014 r. Wtedy, w ramach FIVB Mistrzostw Świata na trybunach Stadionu Narodowego zasiadło 63 tys. kibiców, co do dzisiaj jest rekordem obiektu. Nasi siatkarze popisali się efektownym zwycięstwem z Serbami, z którymi i tym razem zmierzą się na początek międzynarodowego turnieju na stadionie w Warszawie.

Przed czwartkowym meczem widzowie obejrzą ceremonię otwarcia imprezy, która zapowiada się niezwykle efektownie. Reżyserem widowiska, które ma być dosłownie „kosmiczne” jest Konrad Smuga. Oprócz tancerzy Agustina Egurroli w wydarzeniu wezmą udział m.in. Grzegorz Markowski i zespół Feel. Bracia Cugowscy z ojcem Krzysztofem Cugowskim wykonają oficjalną piosenkę mistrzostw.

Najważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na boisku. Od pamiętnych mistrzostw świata rozgrywanych w naszym kraju, kiedy Polacy zdobyli złoty medal w kadrze biało-czerwonych doszło do ogromnych zmian. Drużyny nie prowadzi już były zawodnik Skry Bełchatów Stephane Antiga. Zastąpił go Włoch Ferdinando De Giorgi, który swoje obowiązki oficjalnie pełni od grudnia ubiegłego roku. Starcie z Serbami z 2014 r. z obecnej kadry pamięta tylko trzech siatkarzy - libero Paweł Zatorski, który wystąpił w wyjściowym składzie, atakujący Dawid Konarski i rozgrywający Fabian Drzyzga (zagrali w roli rezerwowych). Co prawda w kadrze meczowej byli jeszcze przyjmujący Rafał Buszek oraz Michał Kubiak, jednak trener nie dał im wtedy szansy.