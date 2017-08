NA ŻYWO: Polska - Finlandia

25:21 Ojansivu serwuje w aut. Drzyzga wraca pod siatkę. 24:21 Ojansivu bezbłędnie z prawego skrzydła. 24:20 Fin przeszedł linię 3. metra. 23:20 Kochanowski kończy ze środka długą wymianę piłek. Trener Finów ponownie prosi o przerwę. 22:20 Łukasz Kaczmarek świetnie w polu zagrywki. 21:20 Kaczmarek kończy atak z prawego skrzydła. 20:20 Bieniek w aut na serwisie. Trener Finów prosi o czas. 20:19 Genialna zagrywka Mateusza Bieńka!!! 19:19 Mateusz Bieniek wbija piłkę w boisko na pojedynczym bloku. 18:19 Michał Kubiak nie trafia przy serwisie w boisko. 18:18 Fin myli się w ataku. Przerwa dla polskiego szkoleniowca. 17:18 Finowie wychodzą na prowadzenie, Kubiak przegrał na siatce. 17:17 Ojansivu kończy atakiem długą wymianę piłek. 17:16 Skuteczny atak Finów po polskim bloku. Podwójna zmiana. Łomacz i Kaczmarek na boisku. 17:15 Konarski kończy atak. 16:15 Siirtila perfekcyjnie w polu zagrywki. 16:14 Seppanen skutecznie w ataku. 16:13 Michał Kubiak skutecznie z drugiej linii. Kochanowski za Lemańskiego. 15:13 Ojansivu kończy długą wymianę piłek 15:12 Dawid Konarski myli się w ataku. 15:11 Szybka krótka Lemańskiego i Finowie nie dali rady obronić. 14:11 Fabian Drzyzga myli się w polu zagrywki. 14:10 Bartosz Kurek po bloku w boisko. 13:10 Autowa zagrywka Sinkkonena. Czas dla trenera Polaków. 12:10 Bartosz Kurek zablokowany. 12:9 Sinkkonen ustrzelił serwisem Bartosza Kurka. 12:8 Mateusz Bieniek odrzuca Finów od siatki, ale Krastins skutecznie atakuje po bloku. 12:7 Finowie też się mylą. 11:7 Autowy serwis Kubiaka 11:6 Kubiak serwuje, Bartosz Kurek zablokował fińskiego atakującego. 10:6 Michał Kubiak po skosie w narożnik boiska, punkt dla Polaków. 9:6 Seppanen ustrzelił atakiem Dawida Konarskiego. 9:5 Dawid Konarski po bloku. 8:5 Fin zmieścił piłkę między siatką i polskim blokiem. 8:4 Lemański skutecznie na podwójnym bloku. 7:4 Bartosz Kurek w aut. 7:3 Ojansivu przekroczył linię 3. metra i punkt dla biało-czerwonych. 6:3 Finowie chcieli się ratować kiwką, ale piłka w aut. 5:3 Ojansivu w aut. 4:3 Fin oszukał blok Polaków. 4:2 Świetny serwis Fabiana Drzyzgi. 3:2 Kurek trafia po potrójnym bloku Finów. 2:2 Dawid Konarski po prostej w boisko. 1:2 Konarski atakuje w aut. 1:1 Finowie odpowiadają atakiem ze środka. 1:0 Udany atak Kurka. 25:23 Pierwsza piłka setowa dla Polaków. As serwisowy Kubiaka! 24:23 Kaczmarek skutecznie atakuje. 23:23 Udany atak Finów ze środka. 23:22 Kapitalne wejście Łomacza. As serwisowy! Na boisko wchodzą Łomacz i Kaczmarek. 22:22 Mateusz Bieniek po bloku Finów. 21:22 Blok Finów na Mateuszu Bieńku. 21:21 Nasz środkowy w siatkę. 21:20 Lemański ustrzelił Seppanena. 20:20 Udany atak Konarskiego po długiej akcji. Buszek za Kurka. 19:20 As Finów. Zmiana w drużynie Finlandii 19:19 Kurek w aut. 19:18 Genialny serwis Kurka, Finowie bezradni. 18:18 Świetna zagrywka Bartosza Kurka! Czas dla Finów. 17:18 Kubiak zagrał blokiem i punkt dla Polaków. 16:18 Bartosz Kurek i as serwisowy. 15:18 Kubiak z drugiej linii. 14:18 Finowie ze środka. 14:17 Mateusz Bieniek na zagrywce. Finowie obijają ręce polskiego bloku. 14:16 Finowie w aut. 12:16 Michał Kubiak serwuje, skutecznie atakuje Ojansivu, wykorzystując blok Polaków. 12:15 Finowie dotykają siatki. 11:15 Konarski serwuje w siatkę. 11:14 Bieniek ze środka. 10:14 Tommi Siirtila ustrzelił Michała Kubiaka. 10:13 Bartłomiej Lemański w aut. 10:12 Serwuje Lemański. Dawid Konarski po bloku Finów. 9:12 Kubiak inteligentnie po bloku Finów. 8:12 Bartosz Kurek psuje zagrywkę. To 4 aut Polaków. 8:11 Kurek atakuje w boisko. 7:11 Ksantins obił blok Polaków. 7:10 Skuteczny atak Polaków. 6:10 Sinkkonen skutecznie ze środka. 6:9 Skuteczna kiwka Mateusza Bieńka. 5:9 Kubiak przekracza linię przy serwisie. 5:8 Michał Bieniek skończył atak ze środka. 4:8 Kurek zatrzymany na potrójnym bloku. 4:7 Finowie w siatkę. 3:7 Lemański po taśmie. Olli-Pekka Ojansivu ponownie skutecznie, mimo ofiarnej próby obrony Polaków 3:6 Bartosz Lemański ze środka i punkt dla Polaków. 2:6 Długa wymiana piłek, kończy Olli-Pekka Ojansivu. 2:5 Bartosz Kurek serwuje w aut. 2:4 Konarski w boisko. Przerwa dla Polaków. 1:4 Udany blok Finów na Dawidzie Konarskim. 1:3 Kolejny udany atak Finów. 1:2 Serwis Fabiana Drzyzgi. Olli-Pekka Ojansivu atakuje w boisko. 1:1 Kurek przebił się przez podwójny blok Finów. 0:1 Minimalny aut po serwisie Mateusza Bieńka. 0:0 Zaczynamy! Ten mecz Polacy muszą wygrać, by awansować do ćwierćfinału Jedna zmiana w składzie biało-czerwonych w porównaniu z meczem z Serbią - od początku na boisku Mateusz Bieniek. 20:56 Biało-czerwoni kibice śpiewają a capella dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. 20:55 Hymn narodowy Finlandii. 20:54 Symboliczna uroczystość - kibice żegnają Piotra Gacka, wieloletniego libero reprezentacji Polski. 20:40 Wiadomo już, że starcie Polaków z Finami rozpocznie się o 21:00. 20:33 - Myślę, że ta grupa jest dość wyrównana. Takie drużyny jak Estonia i Finlandia grają bardzo dobrze w obronie. Trzeba się przygotować na długie wymiany i myślę, że to jest klucz do zwycięstwa - mówi przed meczem selekcjoner biało-czerwonych Ferdinando De Giorgi. 20:22 Obie drużyny już na boisku, trwa rozgrzewka przed spotkaniem. 20:20 Znamy już składy na dzisiejsze spotkanie:



Polska: Łomacz, Drzyzga, Konarski, Kaczmarek, Lemański, Bieniek, Kochanowski, Wiśniewski, Kubiak, Kurek, Buszek, Szalpuk, Wojtaszek (libero), Zatorski (libero)



Finlandia: Haapakoski, Tervaportti, Siltala, Seppanen, Ksantins, Siirtila, Sinkkonen, Helenius, Ropponen, Kaurto, Porkka, Ojabsivu Olli-Pekka, Pennanen (libero), Kerminen (libero) 20:11 Serbowie pokonali Estonię 3:2. W gdańskiej Ergo Arenie oczekiwanie na spotkanie Polska - Finlandia. Mecz planowo miał rozpocząć się o 20:30, ale w związku z późniejszym zakończeniem poprzedniego spotkania, polsko-fińska rywalizacja zacznie się co najmniej kilkanaście minut później. 20: 09 Wiadomo już, że mecz Polaków nieco się opóźni. Wszystko za sprawą trudnej przeprawy Serbów z Estończykami - trwa tie-break w tym spotkaniu. 20:00 Dobry wieczór! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Finlandia w ramach Mistrzostw Europy. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Po czwartkowej przegranej biało-czerwonych w meczu otwarcia kibice wstrzymali oddech. Mimo dopingu niemal 60 tys. kibiców zgromadzonych na Stadionie Narodowym podopieczni Ferdinando de Giorgiego ulegli 0:3 Serbom i znacznie skomplikowali sobie drogę do ćwierćfinału. – Głowa do góry. Przed nami kolejne spotkania, w których będziemy mieć okazję na poprawę naszej gry. Podejdziemy do nich z dużą pewnością siebie – zapowiadał trener po pierwszym, nieudanym meczu przegranym 0:3 (22:25; 22:25; 20:25). Jak będzie? O tym przekonamy się już w sobotę o godz. 20:30, gdy biało-czerwoni staną w gdańskiej Ergo Arenie naprzeciwko Finów.

Nie ulega wątpliwości, że rywale będą starali się urwać punkty gospodarzom. – Polska to mocny zespół, ale i tak do sobotniego meczu podejdziemy z nastawieniem, że jesteśmy w stanie pokonać rywali – zapowiadał Olli-Pekka Ojansivu, najskuteczniejszy siatkarz zespołu Finlandii. Druzyna prowadzona przez Tuomasa Sammelvuo w pierwszej rundzie fazy grupowej pokonała 3:2 Estończyków i zajmuje obecnie 2. miejsce w grupie. Biało-czerwoni są w znacznie trudniejszej sytuacji - z jedną porażką na koncie i zerowym dorobkiem punktowym są na razie na ostatniej pozycji.

Polacy nie zamierzają jednak składać broni i jeżeli chcą myśleć o ćwierćfinale, muszą postarać się o jak najwyższe zwycięstwo. – Będzie ogień. Mamy siłę fizyczną i mam wrażenie, że mamy to coś. Naprawdę ciężko pracowaliśmy i nie można teraz powiedzieć, że jesteśmy bez formy. Byłoby to niemożliwe – mówił po porażce na Stadionie Narodowym rozgrywający biało-czerwonych Fabian Drzyzga.

Jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec sztabu szkoleniowego polskiej reprezentacji był brak dynamiki w prowadzeniu spotkania. Trener Ferdinando de Giorgio długo zwlekał z wymianą mało skutecznego w starciu z Serbami Dawida Konarskiego czy młodego środkowego Bartłomieja Lemańskiego, który wyraźnie nie radził sobie z presją – praktycznie nie istniał w bloku i często psuł zagrywki. – Mógłbym powiedzieć jakieś złe słowa, ale moim zdaniem trenerzy przespali to widowisko. Chyba oni byli najbardziej pogubieni w tym meczu. Trenerzy dostają ode mnie żółtą kartkę – komentował po spotkaniu prezes PZPS Jacek Kasprzyk.

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja z czwartkowego meczy odwróci się w sobotę i zgromadzeni w gdańskiej Ergo Arenie kibice biało-czerwonych obejrzą widowisko, na jakie czekali. Początek meczu już o godz. 20:30. Zapraszamy na relację we Wprost.pl.