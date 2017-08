Zostajemy w grze! Polacy zwyciężają 3:0 z Finami

25:19 Siirila serwuje w aut.Wygrywamy!!!! 24:19 Pierwsza piłka meczowa dla Polaków. Serwis w aut. 24:18 Kubiak kończy atak. 23:18 Bartosz Kurek myli się na serwisie. 23:17 Chaotyczna akcja, Michał Kubiak ratuje atakiem. 22:17 As serwisowy Bartosza Kurka. 21:17 Idealna obrona Polaków, Konarski obija potrójny blok. 20:17 Finowie ze środka. Trener Finów prosi o przerwę. 20:16 Kaczmarek fenomenalnie w polu zagrywki. 19:16 Jakub Kochanowski kończy ze środka. 18:16 Polacy zgłaszają rzuconą piłkę, ale sędzia przyznaje punkt Finom. 18:15 Michał Kubiak kończy fenomenalnym atakiem z II linii. 17:15 Kurek przebija się przez potrójny blok Finów. 16:15 Michał Kubiak na zagrywce, Finowie oszukali Bartosza Kurka na siatce, Bieniek przysnął w obronie. 16:14 Eemi Tervaportti serwuje w aut, Polacy schodzą na przerwę z dwupunktowym prowadzeniem. 15:14 Finowie atakują po polskim bloku. Podwójna zmiana. Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek na boisku. 15:13 Bartosz Kurek mocno w ataku, ustrzelił Fina. 14:13 Fenomenalna obrona Polaków, ale Finowie skutecznie kontrują. 14:12 Jakub Kochanowski mocno, Finowie nie obronili. 13:12 Siltala miękko po polskim bloku w boisko. 13:11 Duży aut na serwisie Bartosza Kurka. 13:10 Ojansivu posyła piłkę w siatkę. 12:10 Skuteczny atak Ojansivu. Przerwa dla Finów. 12:9 Fabian Drzyzga zdobywa punkt po zagrywce. 11:9 Sinkkonen w aut na serwisie. 10:9 Zepsuta zagrywka polskiego środkowego. 10:8 Bieniek po siatce w boisko. 9:8 Idealna krótka ze środka. W ataku Mateusz Bieniek. 8:8 As serwisowy Finów. 8:7 Mateusz Bieniek w aut. 8:6 Fenomenalny Michał Kubiak z drugiej linii. 7:6 Michał Kubiak ponownie zagrał na nosie fińskim blokującym. 6:6 Dawid Konarski serwuje w pół siatki. 6:5 Michał Kubiak w swoim stylu po rękach Finów. 5:5 Bartosz Kurek skutecznie atakuje z drugiej linii. 4:5 Jakub Kochanowski serwuje w aut. 4:4 Kurek inteligentnie kiwa nad blokiem Finów. 3:4 Bartosz Kurek trafia przy serwisie w antenkę. 3:3 Konarski kończy atak po bloku. 2:3 Ojansivu pięknie na zagrywce. 2:2 Siirtila bezbłędnie ze środka, Polacy bez bloku. 2:1 Finowie wpadają w siatkę, prowadzenie biało-czerwonych. 1:1 Kurek nabił się na potrójny blok Finów. 1:0 Udany blok Polaków. 25:21 Ojansivu serwuje w aut. Drzyzga wraca pod siatkę. 24:21 Ojansivu bezbłędnie z prawego skrzydła. 24:20 Fin przeszedł linię 3. metra. 23:20 Kochanowski kończy ze środka długą wymianę piłek. Trener Finów ponownie prosi o przerwę. 22:20 Łukasz Kaczmarek świetnie w polu zagrywki. 21:20 Kaczmarek kończy atak z prawego skrzydła. 20:20 Bieniek w aut na serwisie. Trener Finów prosi o czas. 20:19 Genialna zagrywka Mateusza Bieńka!!! 19:19 Mateusz Bieniek wbija piłkę w boisko na pojedynczym bloku. 18:19 Michał Kubiak nie trafia przy serwisie w boisko. 18:18 Fin myli się w ataku. Przerwa dla polskiego szkoleniowca. 17:18 Finowie wychodzą na prowadzenie, Kubiak przegrał na siatce. 17:17 Ojansivu kończy atakiem długą wymianę piłek. 17:16 Skuteczny atak Finów po polskim bloku. Podwójna zmiana. Łomacz i Kaczmarek na boisku. 17:15 Konarski kończy atak. 16:15 Siirtila perfekcyjnie w polu zagrywki. 16:14 Seppanen skutecznie w ataku. 16:13 Michał Kubiak skutecznie z drugiej linii. Kochanowski za Lemańskiego. 15:13 Ojansivu kończy długą wymianę piłek 15:12 Dawid Konarski myli się w ataku. 15:11 Szybka krótka Lemańskiego i Finowie nie dali rady obronić. 14:11 Fabian Drzyzga myli się w polu zagrywki. 14:10 Bartosz Kurek po bloku w boisko. 13:10 Autowa zagrywka Sinkkonena. Czas dla trenera Polaków. 12:10 Bartosz Kurek zablokowany. 12:9 Sinkkonen ustrzelił serwisem Bartosza Kurka. 12:8 Mateusz Bieniek odrzuca Finów od siatki, ale Krastins skutecznie atakuje po bloku. 12:7 Finowie też się mylą. 11:7 Autowy serwis Kubiaka 11:6 Kubiak serwuje, Bartosz Kurek zablokował fińskiego atakującego. 10:6 Michał Kubiak po skosie w narożnik boiska, punkt dla Polaków. 9:6 Seppanen ustrzelił atakiem Dawida Konarskiego. 9:5 Dawid Konarski po bloku. 8:5 Fin zmieścił piłkę między siatką i polskim blokiem. 8:4 Lemański skutecznie na podwójnym bloku. 7:4 Bartosz Kurek w aut. 7:3 Ojansivu przekroczył linię 3. metra i punkt dla biało-czerwonych. 6:3 Finowie chcieli się ratować kiwką, ale piłka w aut. 5:3 Ojansivu w aut. 4:3 Fin oszukał blok Polaków. 4:2 Świetny serwis Fabiana Drzyzgi. 3:2 Kurek trafia po potrójnym bloku Finów. 2:2 Dawid Konarski po prostej w boisko. 1:2 Konarski atakuje w aut. 1:1 Finowie odpowiadają atakiem ze środka. 1:0 Udany atak Kurka. 25:23 Pierwsza piłka setowa dla Polaków. As serwisowy Kubiaka! 24:23 Kaczmarek skutecznie atakuje. 23:23 Udany atak Finów ze środka. 23:22 Kapitalne wejście Łomacza. As serwisowy! Na boisko wchodzą Łomacz i Kaczmarek. 22:22 Mateusz Bieniek po bloku Finów. 21:22 Blok Finów na Mateuszu Bieńku. 21:21 Nasz środkowy w siatkę. 21:20 Lemański ustrzelił Seppanena. 20:20 Udany atak Konarskiego po długiej akcji. Buszek za Kurka. 19:20 As Finów. Zmiana w drużynie Finlandii 19:19 Kurek w aut. 19:18 Genialny serwis Kurka, Finowie bezradni. 18:18 Świetna zagrywka Bartosza Kurka! Czas dla Finów. 17:18 Kubiak zagrał blokiem i punkt dla Polaków. 16:18 Bartosz Kurek i as serwisowy. 15:18 Kubiak z drugiej linii. 14:18 Finowie ze środka. 14:17 Mateusz Bieniek na zagrywce. Finowie obijają ręce polskiego bloku. 14:16 Finowie w aut. 12:16 Michał Kubiak serwuje, skutecznie atakuje Ojansivu, wykorzystując blok Polaków. 12:15 Finowie dotykają siatki. 11:15 Konarski serwuje w siatkę. 11:14 Bieniek ze środka. 10:14 Tommi Siirtila ustrzelił Michała Kubiaka. 10:13 Bartłomiej Lemański w aut. 10:12 Serwuje Lemański. Dawid Konarski po bloku Finów. 9:12 Kubiak inteligentnie po bloku Finów. 8:12 Bartosz Kurek psuje zagrywkę. To 4 aut Polaków. 8:11 Kurek atakuje w boisko. 7:11 Ksantins obił blok Polaków. 7:10 Skuteczny atak Polaków. 6:10 Sinkkonen skutecznie ze środka. 6:9 Skuteczna kiwka Mateusza Bieńka. 5:9 Kubiak przekracza linię przy serwisie. 5:8 Michał Bieniek skończył atak ze środka. 4:8 Kurek zatrzymany na potrójnym bloku. 4:7 Finowie w siatkę. 3:7 Lemański po taśmie. Olli-Pekka Ojansivu ponownie skutecznie, mimo ofiarnej próby obrony Polaków 3:6 Bartosz Lemański ze środka i punkt dla Polaków. 2:6 Długa wymiana piłek, kończy Olli-Pekka Ojansivu. 2:5 Bartosz Kurek serwuje w aut. 2:4 Konarski w boisko. Przerwa dla Polaków. 1:4 Udany blok Finów na Dawidzie Konarskim. 1:3 Kolejny udany atak Finów. 1:2 Serwis Fabiana Drzyzgi. Olli-Pekka Ojansivu atakuje w boisko. 1:1 Kurek przebił się przez podwójny blok Finów. 0:1 Minimalny aut po serwisie Mateusza Bieńka. 0:0 Zaczynamy! Ten mecz Polacy muszą wygrać, by awansować do ćwierćfinału Jedna zmiana w składzie biało-czerwonych w porównaniu z meczem z Serbią - od początku na boisku Mateusz Bieniek. 20:56 Biało-czerwoni kibice śpiewają a capella dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. 20:55 Hymn narodowy Finlandii. 20:54 Symboliczna uroczystość - kibice żegnają Piotra Gacka, wieloletniego libero reprezentacji Polski. 20:40 Wiadomo już, że starcie Polaków z Finami rozpocznie się o 21:00. 20:33 - Myślę, że ta grupa jest dość wyrównana. Takie drużyny jak Estonia i Finlandia grają bardzo dobrze w obronie. Trzeba się przygotować na długie wymiany i myślę, że to jest klucz do zwycięstwa - mówi przed meczem selekcjoner biało-czerwonych Ferdinando De Giorgi. 20:22 Obie drużyny już na boisku, trwa rozgrzewka przed spotkaniem. 20:20 Znamy już składy na dzisiejsze spotkanie:



Polska: Łomacz, Drzyzga, Konarski, Kaczmarek, Lemański, Bieniek, Kochanowski, Wiśniewski, Kubiak, Kurek, Buszek, Szalpuk, Wojtaszek (libero), Zatorski (libero)



Finlandia: Haapakoski, Tervaportti, Siltala, Seppanen, Ksantins, Siirtila, Sinkkonen, Helenius, Ropponen, Kaurto, Porkka, Ojabsivu Olli-Pekka, Pennanen (libero), Kerminen (libero) 20:11 Serbowie pokonali Estonię 3:2. W gdańskiej Ergo Arenie oczekiwanie na spotkanie Polska - Finlandia. Mecz planowo miał rozpocząć się o 20:30, ale w związku z późniejszym zakończeniem poprzedniego spotkania, polsko-fińska rywalizacja zacznie się co najmniej kilkanaście minut później. 20: 09 Wiadomo już, że mecz Polaków nieco się opóźni. Wszystko za sprawą trudnej przeprawy Serbów z Estończykami - trwa tie-break w tym spotkaniu. 20:00 Dobry wieczór! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Finlandia w ramach Mistrzostw Europy. Początek spotkania o godzinie 20:30.