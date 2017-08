Polska pokonała Estonię i awansowała do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. Z kim zagramy w barażach?

22:18 Kolejny mecz (baraż o ćwierćfinał) Polacy rozegrają w środę ze Słowenią. Zwycięzca meczu zmierzy się w ćwierćfinale z Rosją 25:22 Drugi meczbol dla Polski. Mamy to! Wygrywamy tego seta 25:22 i cały mecz z Estonią 3:0. 24:22 Piłka meczowa dla Polski. Kreek atakuje z krótkiej, Estonia się broni 24:21 Co za piłka! Kubiak atakuje i mamy piłkę meczową! 23:21 Vanno na zagywce. Bieniek zbija atakiem przez środek i mamy punkt 22:21 Mocny atak z krótkiej, nie bronimy tej piłki 22:20 Bartłomiej Lemański na zagrywce. As serwisowy! Trener Estonii prosi o czas 21:20 Ależ walka w tej akcji! Bieniek, który wrócił do kadry po kontuzji, atakuje w blok aut i prowadzimy! 20:20 Mocny atak Kubiaka. Jest remis! 19:20 Estończycy atakują przez środek i znów przegrywamy jednym punktem 19:19 Blok Kubiaka i Lemańskiego daje Polsce remis 18:19 Kaczmarek atakuje i mamy to! Jest kolejny punkt dla naszej reprezentacji! Ferdinando di Giorgi prosi o czas 17:19 Lemański nie dał rady, punkt dla Estonii 17:18 Zagrywka Łomacza, Teppan po bloku Polaków 17:17 Dobre przyjęcie Polaków, Teppan zatrzymany przez Lemańskiego 16:17 Atak Tahta daje Estonii kolejny punkt 16:16 Kurek atakuje po skosie i jest remis! Druga przerwa techniczna 15:16 Taht atakuje w boisko 15:15 Aut Estonii. Która to już zepsuta zagrywka w tym meczu? 14:15 Atak przez środek, punkt dla Estonii 14:14 Piękna kontra Polaków! Blok aut po naszej stronie 13:14 Kurek minimalnie niecelnie i Estończycy znowu na prowadzeniu Trener Estonii prosi o czas 13:13 Raadik zablokowany blokiem i jest remis! 12:13 As serwisowy Lemańskiego! 11:13 Bronimy przesuniętą krótką, Aganits się przeliczył 10:13 Lemański po bloku 9:13 Z zagrywką już nie poszło mu tak dobrze. Polak trafił w siatkę 9:12 Trudna piłka, ale Kurek dał radę na prawym ataku 8:12 Aganits nie dał szans naszym zawodnikom. Przesunięta krótka i tracimy kolejny punkt 8:11 Kaczmarek atakuje i zdobywamy 8 punkt w trzecim secie 7:11 Kurek posyła piłkę w aut. Cztery punkty przewagi Estonii 7:10 Zagrywka Bieńka...i tak, znowu zepsuta 7:9 Kurek po bloku! Więcej takich ataków Polacy! 6:9 Nieporozumienie na prawym skrzydle i tracimy punkt 6:8 Kaczmarek przebija się przez blok i w końcu zdobywamy punkt w ataku! Przerwa techniczna 5:8 Niestety, kolejny punkt dla Estonii. 5:7 Polakom nie wychodzi atak w tej partii meczu. Popełniamy dużo błędów własnych 5:6 Aganits serwuje w aut 4:6 Lemański na zagrywce, nie blokujemy ataku 4:5 Taht psuje zagrywkę 3:5 Estończycy prowadzą dwoma punktami po długiej wymianie piłek i przepychance przy siatce 3:4 Kaczmarek zdobywa 3 punkt dla Polski! 2:4 Błąd za błędem polskich siatkarzy 2:3 Kolejny błąd Polaków, tym razem w boisko nie trafia Lemański 2:2 Błąd Polaków, Kaczmarek bezskutecznie szukał bloku 2:1 Kurek wpadł w siatkę, ale wcześniej siatki dotknął Estończyk 1:1 Polacy po ładnej akcji w ataku zdobywają pierwszy punkt w tej partii meczu 0:1 Mocny atak Tahta Zaczynamy trzeciego seta! 26:24 Druga piłka setowa dla Polski. Mamy to! As serwisowy Bieńka i wygrywamy drugą partię 26:24! 25:24 Kurek przedarł się przez blok! Brawo Bartek! Za chwilę druga piłka setowa dla Polski 24:24 Pierwsza piłka setowa dla Polski. Estończycy się obronili 24:23 Zepsuta zagrywka Teppana i punkt dla Polski! 23:23 Teppan obił polski blok i jest remis 23:22 Mimo tego Polacy po świetnej kolejnej akcji zdobyli punkt! 22:22 Kontrowersyjna decyzja sędziego. Estoński zawodnik uderzony w łokieć, mimo tego nie ma punktu dla Polaków 22:21 Gheorghe Cretu prosi o czas 22:21 Autowy atak Estończyków ze środka 21:21 Lemański z krótkiej i mamy remis! 20:21 Kaczmarek fatalnie atakuje w aut. Estonia wychodzi na prowadzenie Czas dla szkoleniowca Polaków 20:20 Taht serwuje, nieporozumienie między naszymi zawodnikami, zgubiony rytm akcji po dobrym przyjęciu 20:19 Do listy zepsutych zagrywek w tym spotkaniu dopisujemy kolejną. Tym razem Bartosz Kurek Przerwa dla trenera Estonii 20:18 Lemański i Kaczmarek skutecznie blokują, Teppan nie dał rady 19:18 Pojedynczy punktowy blok! 18:18 Dobre przyjęcie, ale Polacy słabo w obronie, punkt dla Estonii 18:17 Lemański obija podwójny blok i mamy punkt! 17:17 Tak, to znowu się stało. Kolejna niecelna zagrywka 17:16 Efektowne przyjęcie i atak Bieńka! 16:16 Kubiak ponownie serwuje w siatkę 16:15 Polacy prowadzą jednym punktem na drugiej przerwie technicznej 16:15 Kurek! Co to był za atak! 15:15 I znowu zepsuta zagrywka... 15:14 W tej akcji Polacy mieli dużo szczęścia, kiwka Kaczmarka dała nam punkt 14:14 Aganits psuje zagrywkę. To w tym meczu najczęściej pojawiający się element. 13:14 Raadik przebił się przez polski blok 13:13 Kaczmarek również 13:12 Taht znowu psuje zagrywkę 12:12 Kurek na zagrywce i atak ze środka Estonii 12:11 Aut Toobala 11:11 Błąd Łomacza daje punkt Estonii 11:10 Kolejny błąd Estonii 10:10 Estończycy nie odpuszczają. Teppan atakuje 10:9 Raadik serwuje, Kaczmarek mocno i prowadzimy jednym punktem! 9:9 Taht prosto w polski blok i mamy remis 9:8 Długa wymiana piłek, ale Polacy pogubili się w tej akcji 9:7 Kubiak niestety nie trafia w boisko 9:6 Tepppan zagrywa w siatkę 8:6 Kaczmarek serwuje, Polacy blokiem, Estonia znów prosi o challenge. Sędzia przyznaje im rację Przerwa techniczna 8:5 Raadik myli się w ataku i daje nam 8 punkt w tej partii 7:5 Bieniek atakuje, przesunięta krótka i punkt! 6:5 Kubiak mija blok i trafia po prostej. Mamy punkt! 5:5 Kubiak wpadł w siatkę 5:4 Teppan atakuje po zagrywce Lemańskiego 5:3 Estonia psuje zagrywkę 4:3 Kurek serwuje, po ataku Estończycy proszą o challenge. Taht twierdził, że uderzył w naszego zawodnika. Sędzia przyznaje Estonii punkt. Decyzja jest kontrowersyjna, polski szkoleniowiec również ma wątpliwości! 4:2 Znakomity serwis Kurka, Kubiak atakuje z przechodzącej piłki i kolejny punkt! 3:2 Kurek posyła mocną piłkę i zdobywamy punkt! 2:2 Lemański zatrzymany przez blok rywali 2:1 Taht zdobywa pierwszy punkt w tej partii dla Estonii 2:0 Drzyzga świetnie zagrywa, piłka przelatuje przez palce rywala 1:0 Estonia psuje zagrywkę Zaczynamy drugiego seta! 25:21 Piłka setowa dla Polski. Bieniek na zagrywce i wygrywamy pierwszą partię! 24:21 Na zagrywce Toobal, atak Bieńka i 24 punkt dla Polski! 23:21 Zagrywa Kubiak, niewiele brakowało, ale tracimy punkt Czas dla rumuńskiego trenera Estonii Szalpuk wchodzi na boisko 23:20 Serwuje Kubiak. Piękny atak Bieńka! 22:20 Teppan na zagrywce, Kubiak atakuje i zdobywamy punkt! 21:20 Blok aut i punkt dla Estonii Na boisko wszedł Kaczmarek 21:19 Venno na zagrywce i aut Czas dla szkoleniowca Polski Ferdinando di Giorgi 20:19 Mocna zagrywka Venno 20:18 Pewna obrona Raadika, tracimy punkt 20:17 Teppan zatrzymany, zdobywamy punkt blokiem Na boisku pojawił się Rafał Buszek 19:17 Kurek serwuje na aut 19:16 Kurek na zagrywce, piękny atak blokiem i punkt dla Polski! 18:16 Serwuje Toobal i znowu aut 17:16 Kubiak się poślizgnął, Estonia zdobywa punkt dzięki "kiwce" 17:15 Fatalna zagrywka i tracimy punkt 17:14 Czas dla Estonii na życzenie trenera Cretu 17:14 Wchodzimy w decydującą fazę seta. Punkt dla Polski! 16:14 Kolejna autowa zagrywka Estończyków. Na drugiej przerwie technicznej mamy dwa punkty przewagi 15:14 Bieniek na zagrywce i kolejny aut 15:13 Raadik serwuje w aut 14:13 Świetna obrona Zatorskiego, ale Kurek został zatrzymany 14:12 Teppan ponownie mocno zagrywa, ale Polacy bronią i mamy kolejny punkt! 13:12 Serwuje Teppan, mocna zagrywka, Polacy się bronią, ale niestety Konarski posyła piłkę w aut 13:11 Konarski serwuje w aut 12:10 Mocny serw Aganitsa, strata punktu 12:9 Piękny atak Lemańskiego przez środek 11:9 Kurek serwuje, Kubiak niestety po taśmie 11:8 Toobal serwuje, kontra Kubiaka z drugiej linii, jest punkt! 10:8 Mądre zagranie Raadika, Polacy tracą punkt 10:7 Serwuje Drzyzga, lewy atak i kontra! Jest punkt 9:7 Kreek serwuje, Konarski broni, podwójne odbicie Estonii 7:8 Kolejne problemy z zagrywką, tracimy punkt Polacy prowadza dwoma punktami na pierwszej przerwie technicznej! 8:6 Serwuje Bieniek, as serwisowy! 7:6 Zepsuta zagrywka Raadika 6:6 Kapitalny serw Estończyka, Polska traci punkt 5:5 Bronimy, ale niestety nieskutecznie. Punkt dla Estonii 4:5 Konarski mocna zagrywka, Estonia ma problemy z przyjęciem, jest kontra, Estończycy wpadają w siatkę i mamy punkt! 3:4 Lemański serwuje na aut, błędy w zagrywce Polaków 2:3 Autowa zagrywka Kubiaka 2:2 Szybkie zagranie Kubiaka i mamy punkt 2:1 Drzyzga serwuje, brak bloku i punkt dla Estonii 1:1 Lemański, otwarcie przez środek i punkt dla Polski 20:30 Zaczynamy pierwszego seta! 20:25 W reprezentacji Polski zagrają Konarski, Kurek, Lemański, Drzyzga, Kubiak, Bieniek i Zatorski 20:10 W drugim meczu w grupie A Serbia pewnie pokonała Finlandię 3:0 20:00 Dobry wieczór! Zaczynamy naszą relację z ostatniego meczu fazy grupowej siatkarskich mistrzostw Europy. Początek spotkania Polska - Estonia o 20:30.

Faza grupowa Eurovolley 2017 już za nami. W ostatnim meczu tego etapu Mistrzostw Europy w grupie A Polacy pokonali Estonię 3:0.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu wiadomo było, że Polacy mają pewny awans do kolejnej fazy rozgrywek, ponieważ Serbia wygrała 3:0 z Finlandią, zapewniając sobie awans z pierwszego miejsca. Dla Estonii mecz z Polską był walką o awans.

Pierwszy set był dość wyrównany, jednak Polacy mieli przewagę przez większą część spotkania. Ferdinando di Giorgi wystawił w „podstawowej szóstce” Fabiana Drzyzgę i Dawida Konarskiego, którzy jednak nie zabłysnęli. Finalnie Polacy wygrali 25:21. W drugiej partii trener Polaków postanowił dokonać zmian. Z boiska zszedł Drzyzga i Konarski, których zastąpili Kaczmarek i Łomacz. Przy stanie 4:3 sędzia podjął kontrowersyjną decyzję. Po zagrywce Bartka Kurka Estończycy poprosili o challenge. Robert Taht twierdził, że uderzył naszego zawodnika. Sędzia przyznał Estonii punkt. W dalszej części seta Polacy na zmianę zdobywali punkty z ataku i psuli zagrywki. Nerwowo było również w końcówce. Przy stanie 21:20 Estonia objęła prowadzenie. Przy wyniku 25:24 dla naszej drużyny Bieniek zaserwował w okolice końcowej linii, sędzia pokazał aut, ale po wideoweryfikacji zmienił decyzję. Polacy wygrali drugiego seta 26:24 i cały mecz 2:0.

Trzeci set rozpoczął się od serii błędów własnych Polaków. Mylili się zarówno środkowi, jak i przyjmujący. W pierwszej fazie seta Polacy przegrywali aż czterema punktami. Przy stanie 7:11 Polacy odzyskali dobry rytm gry. W naszej drużynie w końcu było widać radość z gry i dobrą energię. Na tablicy wyników pojawił się w końcu upragniony przez kibiców zgromadzonych w Ergo Arenie i przed telewizorami remis.

Końcówka seta należała do Polaków. Nasza reprezentacja wygrała tą partię 25:22 i cały mecz 3:0.

– Nerwy na pewno były, każdy z nas chciał zatrzeć złe wrażenie po meczu z Serbią mówił po spotkaniu uśmiechnięty Michał Kubiak. Kapitan polskiej reprezentacji podkreślił jednak, że reprezentacja nadal jeszcze nic nie osiągnęła i będzie walczyć o kolejny etap w Krakowie. W tym spotkaniu nasi zawodnicy byli zdecydowanie lepsi w przyjęciu i w kontrataku. Warto jednak podkreślić, że zarówno Polacy, jak i Estończycy bardzo często psuli zagrywki - uderzając w siatkę lub posyłając piłkę w aut.

Przez cały mecz Polakom kibicowali Finowie, ponieważ zwycięstwo reprezentacji dawało im awans do kolejnej fazy rozrywek. Na pierwszym miejscu w grupie A po trzech rozegranych meczach uplasowała się Serbia, która zgromadziła 8 punktów. Po łatwym zwycięstwie 3:0 z Finlandią, Serbia zapewniła sobie pewien awans do ćwierćfinału z 1 miejsca w grupie. Drugie miejsce zajęła polska reprezentacja. Kolejny mecz nasi siatkarze zagrają w Krakowie już w środę. Polacy zmierzą się w meczu barażowym o awans do ćwierćfinału z drużyną ze Słowenii. Tuż za Polską znalazła się Finlandia z dorobkiem 2 punktów, która zagra w barażach z Bułgarią. Grupę A zamyka Estonia, która również ma na swoim koncie 2 punkty. Jeśli Polacy awansują, w ćwierćfinale zagrają z Rosją, która wygrała grupę C.

Zapraszamy do śledzenia relacji z meczów Polaków na Wprost.pl!