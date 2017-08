EUROVOLLEY 2017 NA ŻYWO: Polska walczy ze Słowenią o ćwierćfinał!

Kolejny mecz nasi siatkarze zagrają w Krakowie już w środę 30 sierpnia. Polacy zmierzą się w meczu barażowym o awans do ćwierćfinału z drużyną ze Słowenii. Jeśli reprezentacja Polski awansuje, w ćwierćfinale zagra z Rosją, która bez straty seta wygrała grupę C. Reprezentacja Słowenii zajęła trzecie miejsce w grupie C i zdobyła 3 punkty. Słoweńcy pewnie pokonali Hiszpanów 3:0, po ciężkiej walce ulegli Rosji oraz Bułgarii 3:0. Mecz Polaków rozpocznie się o godzinie 20:30. Zawodnicy zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Wcześniej w innym meczu play off w Krakowie zmierzą się reprezentacje Bułgarii i Finlandii.

– Ważne dla nas było to, że potrafiliśmy się podnieść po porażce w Warszawie i wygrać kolejne sześć setów w Gdańsku. Zrobiliśmy to również dla naszych kibiców, którzy wspierają nas w każdym spotkaniu. Ze Słowenią przegraliśmy na ostatnim Euro, a z Rosją spotykamy się często podczas dużych turniejów. Mamy oczywiście dużo do poprawy, ale naszym atutem jest to, że gramy u siebie. Pamiętaliśmy o tym w Gdańsku i nie zapomnimy w Krakowie – mówił po meczu z Estonią Mateusz Bieniek. O tym, że wygrana z Estonią podniosła morale w polskiej drużynie mówił również Bartek Kurek.

Po fazie grupowej Polacy zajęli drugie miejsce w swojej grupie z dorobkiem 6 punktów. Na pierwszym miejscu w grupie A po trzech rozegranych meczach uplasowała się Serbia, która zgromadziła 8 punktów. Po łatwym zwycięstwie 3:0 z Finlandią, Serbia zapewniła sobie pewny awans do ćwierćfinału z 1 miejsca w grupie. Drugie miejsce zajęła polska reprezentacja. Tuż za Polską znalazła się Finlandia z dorobkiem 2 punktów. Grupę A zamyka Estonia, która również ma na swoim koncie 2 punkty.

Składy obu reprezentacji

Reprezentacja Polski na EUROVOLLEY POLAND 2017:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski

środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Łukasz Wiśniewski

przyjmujący: Rafał Buszek, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Artur Szalpuk

libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski



Skład reprezentacji Słowenii na EUROVOLLEY POLAND 2017:

rozgrywający: Dejan Vincić, Gregor Ropret

atakujący: Mitja Gasparini, Tonecek Stern

środkowi: Alen Pajenk, Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Saso Stalekar

przyjmujący: Tine Urnaut, Alen Sket, Ziga Stern, Jan Klobucar

libero: Jani Kovacić, Urban Toman