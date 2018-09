Poważny sprawdzian Biało-Czerwonych na MŚ 2018. Gdzie oglądać mecz Polska - Iran?

Po łatwych zwycięstwach z Kubą, Portoryko i Finlandią, Polaków czekają trudniejsze sprawdziany. Dotychczas Biało-Czerwoni wprawdzie wygrywali gładko spotkania, ale stracili przy tym dwa sety. Te mogą odegrać istotną rolę w końcowej klasyfikacji, dlatego drużyna Vitala Heynena musi podejść do kolejnych meczów mistrzostw świata maksymalnie skoncentrowana. Wymarzonym celem jest pierwsze miejsce w grupie, zajmowane obecnie przez Bułgarię (która obecnie ma na koncie o jeden mecz więcej – red.).

To własnie między Polską, Bułgarią i Iranem rozegra się rywalizacja o prowadzenie. Na pierwszy ogień Biało-Czerwoni wezmą drużynę Iranu, która pokonała gospodarzy turnieju 3:1. – Każdy mecz przeciwko nim to ostra walka. Oni są do tego przyzwyczajeni. Musimy być na to gotowi – powiedział w rozmowie z TVP Sport Vital Heynen, trener reprezentacji Polski. – Waleczna drużyna, nieźle zorganizowana, nigdy się nie poddają – tak o rywalach mówił Jakub Kochanowski, środkowy reprezentacji Polski.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Iran?

Transmisja ze spotkania Iran – Polska w poniedziałek 17 września na antenach Polsat Sport i TVP. Mecz rozpocznie się o godz. 19:30, a przedmeczowe studio będzie można śledzić od godziny 19:00 w TVP Sport (od godziny 20:10 także w TVP1). Transmisja ze spotkania będzie dostępna także online na stronie internetowej SPORT.TVP.PL oraz w aplikacji mobilnej.

Czytaj także:

Polacy rozbili Finów, ale było nerwowo. Popisowa końcówka