Polacy wygrywają grupę z kompletem zwycięstw. Z kim zagrają siatkarze w II rundzie?

Wtorkowa wygrana z gospodarzami przypieczętowała tryumf Polaków w grupie D. Już po trzecim secie podopieczni Vitala Heynena mieli w kieszeni awans z pierwszego miejsca w grupie, jednak bez kalkulacji doprowadzili partię do końca, wytrzymując grę nerwów z Bułgarami.

Zwycięstwo w grupie D stawia Polaków w korzystnej sytuacji przed kolejnymi meczami. Biało-Czerwoni w grupie H zmierzą się z Argentyńczykami, którzy zajęli w swojej grupie czwarte miejsce, Francuzami oraz Serbami. Nasza reprezentacja zostaje w Warnie, gdzie toczyła boje także w I fazie turnieju.

Bułgaria i Iran, które awansowały z „polskiej grupy” na miejscu 2. i 3. będą walczyć w grupie G z USA i Kanadą. Grupę E tworzą Włochy, Holandia, Rosja i Finlandia. W grupie F zmierzą się Brazylia, Belgia, Słowenia i Australia.

Druga runda rozgrywana będzie w dniach 21-23 września. Do trzeciej awansują zwycięzcy grup oraz dwie ekipy z najlepszym bilansem. Przez cały turniej rolę odgrywać będą wyniki z pierwszej fazy zmagań. Na razie dają one Polakom najlepszy bilans spośród wszystkich zespołów w nowo utworzonej grupie H. Z bilansem 5 zwycięstw i tylko trzema przegranymi setami Polacy mają 15 punktów, co daje im pierwsze miejsce.