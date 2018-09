Siatkarze wracają do rywalizacji o medale MŚ. Już dziś mecz Polska - Argentyna

W piątek 21 września rozpocznie się kolejna faza Mistrzostw Świata. Ponieważ Polacy w pierwszym etapie turnieju zdobyli komplet punktów, staną do rywalizacji z pozycji lidera grupy H. Pierwszym rywalem w walce o awans do czołowej szóstki będzie Argentyna. Mecz zostanie rozegrany w piątek 21 września o 19:40. Zespół Julio Velasco ma na swoim koncie dwa zwycięstwa – 3:0 z Dominikaną oraz 3:2 ze Słowenią. Polacy ostatni raz przegrali z tą drużyną w Lidze Światowej w 2002 roku.

– Włożyliśmy dużo zdrowia w to, żeby wygrać pięć dotychczasowych spotkań i byłoby trochę głupio nie wykorzystać tego. Tym bardziej, że mamy na pierwszy ogień Argentynę. Nie lekceważę tego zespołu, bo przyjadą bez presji, gdyż szanse na awans do "szóstki" mają znikome, a z takimi zespołami gra się ciężko – mówił kapitan polskiej reprezentacji Michał Kubiak. Duże znaczenie dla Polaków będzie miał również wynik drugiego dzisiejszego meczu w grupie H: Serbia – Francja. Jeśli Francja przegra z Serbią, praktycznie straci szanse na awans do czołowej szóstki.

Kolejnymi rywalami Polaków będą reprezentacje Francji (mecz w sobotę 22 września o 19:40) oraz Serbii (mecz w niedzielę 23 września o 19:40).

MŚ siatkarzy 2018: Transmisja TV. Gdzie obejrzeć?

Wszystkie mecze Polaków będzie można obejrzeć na Polsat Sport. Spotkania naszej kadry będzie także można oglądać w Telewizji Publicznej (TVP1 oraz na sport.tvp.pl). Mecze będą także dostępne w serwisie Ipla TV.

Czytaj także:

MŚ Siatkówka 2018. Gospodarze pokonani 3:1! Polacy liderem grupy D!