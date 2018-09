Polacy grają dziś z Francuzami. Jeśli chcą awansować, muszą wygrać

Piątkowe starcie z Argentyną nie było ładnym dla oka widowiskiem. Polscy siatkarze popełniali dużo błędów, a w ataku brakowało im skuteczności. Albicelestes wprawdzie nie są potęgą w tej dyscyplinie, ale konsekwentna gra wystarczyła, by pokonać słabo dysponowanych Biało-Czerwonych. Podopieczni Vitala Heynena muszą jak najszybciej zapomnieć o pierwszej porażce podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych we Włoszech i Bułgarii. Piłka jest w grze, a zwycięstwo w dwóch następnych spotkaniach może dać Polakom upragniony awans do najlepszej szóstki turnieju.

Ten mecz trzeba wygrać

W sobotni wieczór Polacy zmierzą się z Francuzami. Czwarta drużyna poprzedniego mundialu praktycznie pożegnała się z marzeniami o awansie do dalszej fazy turnieju. Trójkolorowi przegrali z Holendrami i Brazylijczykami, a do podtrzymania swoich szans potrzebowali wygranej z Serbią. Ulegli jednak Nikoli Grbića i z Biało-Czerwonymi zagrają licząc, że uda im się wygrać a rywale stracą punkty w bezpośrednich spotkaniach. Nie będzie to starcie łatwe, ponieważ mimo zniżki formy, Francuzi wciąż dysponują mocnym składem.

Warto pamiętać, że w tej fazie turnieju w pierwszej kolejności liczy się liczba zwycięstw. Dopiero później brane są pod uwagę punkty oraz wygrane sety. Zwycięstwo 3:0 lub 3:1 z Francuzami da nam nie tylko kolejną wygraną do klasyfikacji, ale także trzy punkty. Jest o co walczyć, ponieważ Serbowie depczą nam po piętach, tracąc jedynie w punkty przy takim samym bilansie wygranych. Do najlepszej szóstki turnieju awansują zwycięzcy każdej z czterech grup oraz dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem punktowym. Liczy się każdy set, a Biało-Czerwoni dla własnego komfortu muszą wygrać pewnie z Francuzami i w niedzielę z Serbią bić się o wygraną w grupie.

Gdzie oglądać mecz Polska – Francja?

Starcie Polaków z Francuzami rozpocznie się o godz. 19:40. Od 19 transmisja będzie dostępna na sport.tvp.pl. Telewizja Polska rozpocznie relację na kanale TVP1 o godz. 20:10.

