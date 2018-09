MŚ Siatkówka. Mecz ostatniej szansy dla Polaków. Awans nadal możliwy

Po bardzo słabej grze podopieczni Vitala Heynena przegrali w sobotę 22 września z Francją 3:1. Była to druga porażka naszych siatkarzy na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Dzień wcześniej reprezentanci Polski zostali pokonani przez Argentynę 3:2. Choć gra Polaków w drugiej fazie turnieju zupełnie nie przypomina tego, co widzieliśmy podczas pierwszych meczów w Warnie, nadal mamy szansę na upragniony awans do czołowej szóstki turnieju. Mecz ostatniej szansy nasza reprezentacja rozegra w niedzielę 23 września. Polaków czeka jednak trudne zadanie, ponieważ naszym przeciwnikiem będzie Serbia, która po porażkach Polaków z Argentyną i Francją jest liderem grupy H.

Co muszą zrobić Polacy, aby awansować?

Do awansu z pierwszego miejsca potrzebujemy zwycięstwa z drużyną Nikoli Grbicia 3:0 lub 3:1. W przypadku wygranej 3:2 zajmiemy drugie miejsce za Serbią. Sześć zwycięstw i dorobek 18 punktów też da nam awans do trzeciej fazy turnieju. Jeżeli przegramy 0:3 lub 1:3, to wówczas w przypadku zwycięstwa Francji nad Argentyną żegnamy się z turniejem. Gdybyśmy jednak przegrali 2:3, to Francja, by nas wyprzedzić musi pokonać Albicelestes 3:0 lub 3:1. Do tej pory awans do najlepszej szóstki turnieju zapewniły sobie już reprezentacje Włoch, Stanów Zjednoczonych oraz Brazylii. O pozostałe trzy miejsca będą walczyć drużyny z Serbii, Rosji, Belgii, Bułgarii oraz Polski. Szanse na grę w kolejnej fazie Mistrzostw Świata ma również Francja.

Mecz Polska - Serbia. Gdzie oglądać transmisję?

Spotkanie Polska - Serbia rozpocznie się w niedzielę 23 września o 19:40. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsat Sport oraz w Telewizji Publicznej w programie TVP2. Relacja na żywo ze spotkania będzie także dostępna w serwisie Ipla TV.