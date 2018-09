Mistrzostwa Świata w siatkówce. Polacy poznali rywali!

Losowanie ostatniej fazy Mistrzostw Świata w siatkówce już za nami. Podczas ceremonii, która rozpoczęła się o godz. 11 w poniedziałek, wyłoniono dwie grupy po trzy drużyny. Polacy zmierzą się z Włochami i Serbią. W drugiej grupie zagrają Amerykanie, Rosjanie i Brazylijczy. Dwie najlepsze ekipy każdej z grup spotkają się w półfinałach. Trzecia faza mistrzostw potrwa do piątku. W sobotę rozegrane zostaną półfinały. Wielki finał w niedzielę.

Pewne zwycięstwo z Serbią

Przypomnijmy, Polacy pomimo dwóch porażek w spotkaniach z Argentyną i Francją, zapewnili sobie awans do najlepszej szóstki turnieju. W niedzielę podopieczni Vitala Heynena rozbili Serbów 3:0 i wygrali swoją grupę. Wcześniej Biało-Czerwoni odnotowali pięć zwycięstw. Obrońcy mistrzowskiego tytułu pokonali Kubę, Portoryko, Finlandię, Iran i Bułgarię. Spadek formy przyszedł w drugiej fazie turnieju, ale w najważniejszym meczu z Serbią, Polacy byli górą.

Polacy rozpoczęli pierwszą partię zdecydowanie - od dobrej zagrywki Michała Kubiaka i ataku Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, tym razem wyszedł w pierwszym składzie. Mocna zagrywka Kurka, w tym as serwisowy, i duża determinacja Polaków w obronie i ataku doprowadziły do wyniku 6:2. Kiwka rozgrywającego Fabiana Drzyzgi i Polacy prowadzili już 7:3. Na pierwszą przerwę Biało-Czerwoni zeszli z pięciopunktowym prowadzeniem po asowej zagrywce Artura Szalpuka.

Niepewność Polaków w ataku i nieskończone piłki pozwoliły Serbom na odrobienie trzech punktów, ale szarżę podopiecznych Grbicia zatrzymał potrójny blok Polaków. Kolejny blok na 10:7 dołożył Piotr Nowakowski. W ataku ręki nie wstrzymywał Bartosz Kurek, zdobywając kolejne punkty po dobrych dograniach Fabiana Drzyzgi. Przy stanie 14:10 o przerwę poprosił trener Serbii. To nie wybiło jednak z rytmu Kurka, który dopisał do swojego dorobku kolejnego asa serwisowego. Na II przerwę techniczną Polacy zeszli z prowadzeniem 16:11.

Cwane zagranie Polaków na siatce i Biało-Czerwoni po dobrej zagrywce Szalpuka zwiększyli przewagę do sześciu punktów. Ofiarna gra Polaków w asekuracji i kończący atak Kurka doprowadziły do wyniku 19:13, przy którym trener Serbów poprosił o czas. Gra punkt za punkt i szczęście w zagrywce Michała Kubiaka dały Polakom prowadzenie 23:15. Przy wyniku 24:16 podopieczni Vitala Heynena mieli pierwszą piłkę setową. Zagrywka Nowakowskiego nie odrzuciła jednak rywali od siatki na tyle, by uniemożliwić im skuteczne rozegranie i zakończenie akcji po pierwszym ataku. Zwycięstwo 25:17 dał Polakom atak Artura Szalpuka po wybloku. W pierwszym secie Polacy zdobyli łącznie sześć asów serwisowych.