MŚ Siatkówka 2018. Polacy dwa mecze od półfinału. Już dziś zmierzą się z Serbią

Po dwóch słabszych meczach w drugiej fazie Mistrzostw Świata (przegrana z Argentyną 2:3 oraz Francją 1:3) Polacy w fenomenalnym stylu pokonali Serbię 3:0 (25:17, 25:16, 25:14), dzięki czemu nasza reprezentacja awansowała do najlepszej szóstki turnieju. Polacy musieli przenieść się z Warny, gdzie dotychczas grali, do Turynu. Warunki na turnieju nie należą jednak do najlepszych. Podróż między Bułgarią a Włochami trwała ponad 12 godzin. Ponadto, na Instagramie pojawiło się zdjęcie hali, w której trenowali nasi reprezentanci. Patrząc na fotografię, trudno nazwać obiekt nowoczesnym.

Od półfinału siatkarzy Vitala Heynena dzielą dwa mecze: z Serbią oraz Włochami. Mecze zostaną rozegrane 27 oraz 28 września. Trener naszej reprezentacji podkreślał jednak, że czwartkowe spotkanie z siatkarzami Nikoli Grbicia będzie znacznie trudniejsze niż poprzedni mecz. – W niedzielę Serbowie wyszli na parkiet z zamiarem wygranej, jednak wiedzieli, że zwycięstwo nie jest koniecznością. Takie myślenie nie pomaga w sporcie, spada wówczas jakość twojej gry i koncentracji. Nawet jeśli próbujesz, to z tyłu głowy masz tę myśl. Popełniasz błędy, ale wiesz, że one tak dużo nie kosztują – tłumaczył selekcjoner. Warto dodać, że w środę 26 września Serbia rozbiła 3:0 (15:25, 20:25, 18:25) Włochów, którzy zagrali swój najgorszy dotąd mecz na turnieju.

Mecz Polska – Serbia. Gdzie oglądać transmisję?

Spotkanie Polska – Serbia rozpocznie się w czwartek 27 września o 20:30. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsat Sport oraz w Telewizji Publicznej w programie TVP2. Relacja na żywo ze spotkania będzie także dostępna w serwisie Ipla TV.